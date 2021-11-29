Hudut kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hududun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Hudut; sınır- uç ve limit eş anlamlılarıyla anılabilse dahi tamamen farklıdır. Uç, nesneler için en son noktayı, limit belirlenen hedefi anlatırken hudut sınır olarak çoklu anlam ifade etmektedir. Eski bir sözcük olan hudut, unutulmaya yüz tutan ifadeler arasında bulunmaktadır.

Hudut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Hudut kelimesinin eş anlamlıları, hat- sınır-uç-limit olarak bilinir.

Hat; yazı ve çizgi anlamında bulunduğu gibi sınır olarak da tanımlanmaktadır. Yaygın kullanım şekli haddini bilmezliktir.

Sınır; sınırlama- kısıtlama- hat çekmek demektir. Hudut sözcüğüyle eş anlam taşımaktadır.

Uç, olağan dışılığı ifade etmektedir. Hat sözcüğüyle eş anlam taşıması her ikisinin de son noktayı işaret ediyor olmasındandır.

Limit; Latinceden gelen bir sözcüktür ve hudut kelimesiyle eş anlam taşımaktadır. Sınırlarını belirlemedikçe hedefe varamazsın.

Hududun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

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Hududun eş anlamı ile örnek cümleler verilebilecektir. TDK kayıtlarına göre hudut: sınır anlamı taşır. İsim olarak bilinmektedir. Anlamı ise uç, son olarak görülmektedir. Mecazi tip olarak tanımlanmaktadır. TDK’ya göre hudut kelimesinin cümle içinde kullanım örneği; "Bir çiçek dermeden sevgi bağından- huduttan hududa atılmışım ben" verilmiştir.