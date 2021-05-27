Hüddam Nedir? Cinlerle İletişime Geçilebilir Mi?

İslam dinin gelmesinin sonrasında Mısır'da Hüddam, cin çağırma, cinlere tapma gibi çeşitlilik barındıran bütün faaliyetler yasaklanmıştır. Yer yüzündeki dinlerin büyük bir çoğunluğu Hüddam konusuna değinmiştir.

Hüddam Nedir?

Çok fazla merak uyandıran konulardan biri olarak karşımıza çıkan Hüddam, şeytanları ve cinleri kontrol altına almayı hedefleyen bir öğreti olarak bilinir. Günümüzde ise bu ilimi öğreten bir herhangi resmi niteliğe sahip olan bir kurum mevcudiyeti bulunmamaktadır.

Cinlerle İletişime Geçilebilir Mi?

Bütün dinlerin kutsal olan kitaplarında Süleyman'ın cinleri kontrol ettiği ve emri altında çalıştırmış olduğu yazılıdır. Bu kendi içinde son derece büyük bir tehlike barındıran ilimdir. Cinleri tutsak etmeyi, onlara hükmetmeyi ve istenileni yaptırmayı hedefler. Cinler, büyüler ve tılsımlar vasıtasıyla insanların kontrolü altına alınabilmektedir. Bu kapsamda Hüddam ise bu tılsımları ve büyüleri bildirmektedir.

Hüddam, İslam dini inancına göre Müslüman olan cinleri kontrol altına almayı amaçlayan bir ilim olmakla birlikte yapılması günah olmaktadır. Hüddam konusu, Yahudilik ve Hristiyanlıkta ise şeytanları kontrol altına almayı amaçlayan bir öğreti olma niteliği barındırmakta olup günah olarak görülmemektedir. Hristiyan ve Yahudi öğretilerinde insanların Tanrı'dan almış oldukları güç ile birlikte cin ve şeytanları kontrol altına alabilecek olduğuna inanılması söz konusu olmaktadır.

İslam inancına göre ruh çağırma eylemi günahtır ve bu eylem gerçekleştirildiğine ruhun asla gelmeyeceğine ve ölen kişinin ruhu yerine cinin geleceğine inanılması söz konusudur. Dinlere göre Hüddam farklılık göstermektedir.

İslam dinini kutsal kitabı olan Kuran-Kerim'de her sure ve ayette görevli bir cin bulunulduğuna inanılması söz konusudur. İslam dinine göre Hüddam ilmi bu cinleri kapsamaktadır. Bir Müslüman cine hükmedilmek arzu edilirse aç ve yalnız kalmak suretiyle Kuran'da bulunan ilgili surelerin okunmasına gerek vardır.

Kuran'an- ı Kerime göre kötü cin ve şeytanlar, Allah izni olmaksızın kontrol edilemez. Bunun anlamı ise Süleyman'ın Allah'ın vermiş olduğu bir güçle kötü cinleri kontrol ettiğine inanılmaktadır. Kur'an -ı Kerimde cinlerin nasıl kontrol edileceği ve onlar ile nasıl iletişim kurulacağı yazılı değildir. Çünkü Kuran cinlerle iletişim kurmayı yasaklamıştır. Bundan dolayı da İslam dininde Hüddam günahtır.