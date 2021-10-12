Hücre ne demek, ne anlama geliyor? Hücre kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Hücre kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Oda

2- Göz

3- Kısım

4- Parça

5- Bölüm

6- Koğuş

7- Bölme

8- Ev

9- Hane

10- Beyit

Hücre Ne Demek?

yüzyılda literatüre giren Hücre kelimesinin sözlük anlamı küçük oda ve evdir

Hücre Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Hücre kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir ya da iki odalı, derme çatma ev

İkinci Anlamı: Yasa dışı faaliyetler yürüten bir çetenin en alt birimi

Üçüncü Anlamı: Dokuların oluşmasını sağlayan canlı birimi

Hücre Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Beyin hücrelerinin kendini yenilemesi için günde en az 6-7 saat uyumalısın.