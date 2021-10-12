Hücre ne demek, ne anlama geliyor? Hücre kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hücre kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Oda
2- Göz
3- Kısım
4- Parça
5- Bölüm
6- Koğuş
7- Bölme
8- Ev
9- Hane
10- Beyit
Hücre Ne Demek?
Hücre Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Hücre kelimesinin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Bir ya da iki odalı, derme çatma ev
İkinci Anlamı: Yasa dışı faaliyetler yürüten bir çetenin en alt birimi
Üçüncü Anlamı: Dokuların oluşmasını sağlayan canlı birimi
Hücre Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Beyin hücrelerinin kendini yenilemesi için günde en az 6-7 saat uyumalısın.