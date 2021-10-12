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Hücre ne demek, ne anlama geliyor? Hücre kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Hücre#TDK
Hücre ne demek, ne anlama geliyor Hücre kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Hücre kelimesi, hem sözlük hem de terim anlamında kullanılır. Genellikle bir ya da iki odadan oluşan, kerpiç ve ahşap evlere hücre denir. Bazı hapishanelerde mahkumun tecrit altında tutulduğu küçük ve dar odalar da hücre olarak adlandırılır. Hücre ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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Hücre kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Oda

2- Göz

3- Kısım

4- Parça

5- Bölüm

6- Koğuş

7- Bölme

8- Ev

9- Hane

10- Beyit

Hücre Ne Demek?

  1. yüzyılda literatüre giren Hücre kelimesinin sözlük anlamı küçük oda ve evdir

 Hücre Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Hücre kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Bir ya da iki odalı, derme çatma ev

 İkinci Anlamı: Yasa dışı faaliyetler yürüten bir çetenin en alt birimi

 Üçüncü Anlamı: Dokuların oluşmasını sağlayan canlı birimi

 Hücre Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 ''Beyin hücrelerinin kendini yenilemesi için günde en az 6-7 saat uyumalısın.

 

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#Ne Demek#Hücre#TDK