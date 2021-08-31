Huawei Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Huawei Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Huawei Hangi Ülkenin Markası?

Huawei, Çin merkezli olarak faaliyet göstermekte olan çok uluslu bir şirkettir. Firma, 2015 yılındaki verilere göre dünya üzerinde 170 binden fazla çalışana sahiptir. Bu çalışanlardan birçoğu araştırma ve geliştirme alanında görev alarak firmayı daha da büyütme yolunda çalışmaktadır.

Huawei Nerede Üretiliyor?

Başta Çin olmak üzere Türkiye'de dahil tüm dünyada faaliyet göstermektedir. Tüm dünya üzerinde Huawei markası üretim ve satışı yapılmaktadır.

Huawei Ne Zaman Kuruldu?

1987 yılında özel bir şirket olarak kurulan Huawei, faaliyetine tüm dünyada devam etmektedir. Asya, Avrupa ve diğer kıtalarda üretim ve satışları yapılmaktadır.

Huawei'nin Sahibi Kim?

Eskiden bir subay olarak görev yapan Ren Zhengfei, Huawei firmasının kurucusudur. Şirket, HarmonyOS, smart TV, akıllı telefon, tablet, bilgisayar, baz istasyonu ve giyilebilir teknoloji alanında üretim ve faaliyet göstermektedir.

Huawei'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Huawei firması, 2012 yılı itibarıyla, Ericsson firmasını geçerek dünyanın en büyük telekomünikasyon ve ağ üreticisi konumuna ulaşmıştır. Huawei, 1987 senesinde, eski bir asker olan Ren Zhengfei tarafından sadece kendisine ait bir şirket olarak faaliyetine başlamıştır. Telekomünikasyon cihazlarının üretimi ve pazarlanması konusunda dünya çapında ses getiren bir firma olmuştur.