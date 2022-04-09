Html ne demek ve açılımı nedir? Html neyin kısaltması

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HTML kısaltması, web tarayıcıları tarafından anlamlandırılan bir dil olarak bilinir. Bir programlama dili olduğu sanılsa da, aksine tarayıcılar ile bağlantısı vardır. Tarayıcıların kullanılabilmesi için site içerisinde HTML olması bu yüzden şarttır.

HTML Ne Demek ve Neyin Açılımı?

Web tasarımları ile ilgili araştırma yapan insanların sıklıkla karşısına çıkan bu kavram HTML olarak geçer. Web sitelerini oluşturma esnasında gerekli olan standart bir işaret dili olarak tanımlanabilir. HTML kısaltmasının açılımı, “Hyper Text Markup Language” olarak bilinmektedir. Genel olarak yanlış bir bilgi olarak söylenen HTML programlama dili değildir. Programlama dilinden ziyade, Firefox ve Chrome gibi sistemlerinde görüntülenmesini sağlayan bir kodlamadır.

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HTML Ne İşe Yarar?

HTML, web sitesi yapan kişilere uygulamalar ve sayfalar için bağlantılar, bazı alıntılar, başlıklar ve paragraflar yapılmasında yardımcıdır. HTML sistemi, temelinde bir web sayfasının temeli olarak kullanılabilir. Bu durumda HTML kodları olmadığı takdirde web sayfaları da kodlanamaz. Bu nedenle içerisinde HTML olmayan bir web sitesi kullanılır hale getirilemez.