Hristiyan nasıl yazılır? Hristiyan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Bazı kaynaklara göre Hristiyan kelimesi, Hz. İsa'nın Yunanca ismi olan Khristos'tan gelmektedir. Khristos, kutsak yağ ile mesh edilmiş ve kutsanmış peygamber anlamına gelir.

Hristiyan Nasıl Yazılır?

Hristiyanlık, dünyada en fazla müride sahip olan dindir. Yaklaşık 2 milyar müride sahip olan bu dinin diğer adı İsevilik'tir. İsevilik de, Hz. İsa'nın peygamber ve mesih olduğuna inanmak anlamında kullanılır.

TDK'ya göre Hristiyan kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Hristiyan

Hristiyan Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Hz. İsa'nın son peygamber olduğuna inanan kişilere Hristiyan denir. Nasrani kelimesi ile Hristiyan eş anlamlı olduğu için, bu iki sözcük cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Hristiyan kelimesi yazımı sık sık karıştırılan sözcüklerden biridir. Bunun nedeni "h" ve "r" harflerinin yan yana gelmesidir.

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Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

Hristiyan - Doğru Kullanım

Hıristiyan - Yanlış Kullanım

Not: Hristiyan kelimesi özel isim olduğu için ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Hristiyan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Bu sıralar Hz. İsa ve Hristiyanlık üzerine yazılmış kitaplar okuyorum.