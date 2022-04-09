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Hp ne demek ve açılımı nedir? Hp neyin kısaltması

Hp ne demek ve açılımı nedir Hp neyin kısaltması

Motorlu taşıtların insan hayatına girmesi ile birlikte birçok kavram da ortaya çıkmıştır. Bunlar taşıtlar için anlamlar ifade eden ve işlevi olan kavramlardır. Bu kavramların kimi bir parçayı kimi bir soyut yapıyı kimi de bir materyali karşılamaktadır. Böyle olunca insanlar bilgi arayışı içine girmektedir. Özellikle araç almayı düşünen ya da araçlara merak salan kimseler birçok kavramın ne olduğu sizler için derledik.

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Bu kavramlardan bir tanesi HP kavramı olmaktadır. HP, İngilizce Horse Power kelimelerinin kısaltması olarak bilinmektedir. En temel anlamda beygir gücünü ifade etmektedir. Motorlu bir taşıtın performansı ile ilgili bilgi vermekte olan en önemli yapı taşlarından biridir. 

 HP Nedir? 

 Motorlu taşıtlar için önemli bir kavram olmaktadır. Buna göre taşıtın performansı ile ilgili bilgi vermektedir. Ayrıca motorlu bir taşıt almadan önce HP, alım fiyatını doğrudan etkileyici bir özelliğe sahiptir. Beygir gücü, motorun belli zamanda elde ettiği gücü ifade etmektedir. HP kavramı ilk defa James Watt tarafından kullanılmıştır. Araç alırken beygir gücü ilk bakılan özelliklerden bir tanesi olmaktadır. 

 HP Nelerden Etkilenir? 

 Beygir gücünün şu şekilde ifade etmek de mümkündür: bir yükün 1 saniyede 1 metre mesafede hareket etmesi için gerekli olan güç miktarı. Beygir gücü için aracın büyüklüğü bir etkendir. Bunun yanında önden veya arkadan çekişli olması etki özelliğine sahiptir. Motorun benzinli veya dizel olması beygir gücüne etki etmektedir.

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