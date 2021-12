How ve many how much arasındaki fark nedir? İngilizce how ile many how much Farkı

Haberin Devamı

İngilizce dilini öğrenirken en önemli kalıplar içerisinde How many ile How much gelmektedir. Bu doğrultuda günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan oldukça önemli soru kalıpları olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Hatta bu kalıplar gün içerisinde yapılabilecek olan alışverişler adına önemli bir kolaylık sağlar.

How Many ve How Much Arasındaki Fark Nedir?

How many ile How much genel olarak Türkçe üzerinden ‘ne kadar’ sorusunu sorma imkanı vermektedir. Her iki kalıpta ortak şekilde bu durum ortaya çıkarsa bile, belli başlı bazı farklılıklar üzerinden ifade edilirler.

How many (Sayılabilen nesnelere yönelik kullanılır.)

How much (Sayılamayan liselere yönelik kullanılır.)

Bu şekilde öne çıkan farklılıklar ile beraber en önemli İngilizce soru kalıpları olduklarını söylemek mümkün. Özellikle günlük yaşam içerisinde herhangi bir mağaza üzerinden alışveriş yaparken bu sorular kolayca iletişim kurma imkanı vermektedir.

İngilizce How How ile Much Farkı

İngilizcede How many ile How much arasındaki fark önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda How many genel olarak sayılamayan unsurlar için kullanılır. Bunlar içerisinde Örneğin süt, şeker ve tuz gibi durumlar bulunmaktadır. How much ise sayılabilen unsurlar adına ön plana çıkar. Mesela bunlar içerisinde para, ayakkabı, kıyafetler gibi daha birçok durum söz konusu olabilir. Aradaki böylesi fark ile beraber bu soru kalıplarını kullanmak önemli bir yere sahiptir. Üstelik herhangi bir alışveriş esnasında bu İngilizce soru kalıpları tek başına da kullanılır.