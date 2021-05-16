Hotin Antlaşması Nedir? Hotin Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlının batıda yaptığı pek çok sefer esnasında padişaha ordu başında gerileme döneminde bulunmamaktaydı. Bu düzenin bozulduğu savaşların başında Hotin seferi gelmektedir.

Hotin Antlaşması Nedir?

Osmanlı devletinin Hotin kalesini kuşatmasında rağmen alamasın nende olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında yeni çerilerin itaatsiz davranması olmaktadır. Özellikle Genç Osman’ın yağmayı yassak etmesi Osmanlı devleti askerleri için büyük bir sorun haline gelmekteydi.

Bu nedenle yeniçeriler bir türlü saldırmak istetememektedir. Bunun üzerine sinirlenen padişah genç Osman Lehistan ile Hotin Antlaşması yapmıştır. Bu anlaşma Osmanlı devletinin en karlı çıktığı anlaşmaların başında yer almaktadır. Fakat eğer yeniçeriler daha itaatkâr davransa idi o zaman Hotin Antlaşması imzalanmayıp daha karlı bir sonuç elde edilmesi birçok yazar ve tarihçi tarafında mümkün görünmekteydi.

Hotin Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Hotin Antlaşması Osmanlı devleti ile Lehistan arasında imzalan bir barış anlaşması olarak görülmektedir. Anlaşma metni iki dilde yazılmıştır. İlk olarak yazılan dili Osmanlıca ve ikinci yazılan dili ise lehçe olmaktadır. Hotin Antlaşması ile Osmanlı devleti oldukça karlı çıkmıştır.

Hotin Antlaşması Tarihi ve Özeti

Hotin Antlaşması Osmanlı ile leh devleti arasına 1621 yılında yapılmıştır. Anlaşma genel olarak ne yapılması gerektiği ve ne gibi vergiler olduğu hakkında olmuştur. Bu anlaşımının yapılmasında ziyade sonuçları oldukça değişik olmuştur. Çünkü Osmanlı devletinin istese alabileceği bir kaleyi Hotin Antlaşması ile bırakması birçok araştırmacı ve birçok tarihçi bakımından milat olarak kabul edilmiştir.

Hotin Antlaşması Maddeleri

Hotin Antlaşması yapılan anlaşmalar arasında birçok tarihçiye göre en ilginci olarak görülmektedir. Çünkü Osmanlı devleti kesin ve kani bir hüküm ile hotin kalesini alması mümkün olmaktaydı. Fakat yeni çerilerin itaatsizliği nedeni ile Hotin Antlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma maddeleri her iki devlet de bir miktar kar getirmiştir. Hotin Antlaşması maddeleri şu şekilde olmaktadır.

Kırım Tatarlarının Lehistan'a yaptığı akınlar durdurulacak ve Osmanlı tarafından yasaklanacaktır.

Kazaklar'ın Osmanlı'ya yapacakları olan saldırılarını Leh kralı tarafından engellenip önüne geçilecek.

Hududa inşa edilen Leh kaleleri yıkılacak ve yerine yeni kaleler dikilmeyecek.

Lehistan; Erdel, Eflak ve Boğdan'ın iç işlerine müdahale etmeyip devletlere saygı duyacak.

Hotin Kalesi Osmanlı egemenliğindeki Boğdan’a verilecek ve Türk askeri yerleşecek.

Lehistan'ın Osmanlı himayesindeki Kırım Hanlığına ödediği 40 bin altın vergiyi ödemeye devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Hotin Antlaşması Önemi

Aslında Hotin Antlaşması ilk yapıldığında diğer birçok anlaşma gibi normal görülmekteydi. Fakat zaman geçtikçe aslında Osmanlı için oldukça önemli bir anlaşma olduğu görülmüştür. Bu Hotin Antlaşması ile padişah askere ve orduya olan güveni sarsılmıştır. Bir dizi kararlar alarak yeni ve kesin sonuçlu bir askeri birlik kurmayı hedeflemiştir.

Hotin Antlaşması Sonuçları

Hotin Antlaşması ile birlikte ilk defa kesin alınabilecek bir kale alınmamıştır. Bu nedenle Genç Osman orduyu yeniden düzenlemeyi kararlaştırmıştır. Bu fikirleri ve düşünceleri saray çevresinden dışarı çıkınca İstanbul merkez ordusu isyan etmiştir. Bu isyan sonucunda Genç Osman yeni çeri tarafında vahşice katledilmiştir. Tarihte ilk defa bir Osmanlı sultanının kanı dökülmüştür. Ve bu olaylardan dolayı Osmanlı devletinin yıkılma süreci kesin olarak başlama evresine girmiştir.