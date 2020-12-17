Hostes nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Hostes olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Hostes, uçuşlarda uçak içerisinde bulunan yolcuların konforunu ve emniyetini sağlamakla yükümlüdürler.

Hostes Nedir?

Hostes bir başta ifadeyle kabin memuru, uçuşlar esnasında uçak içerisinde mevcut olan yolcuların konforunu ve emniyetini sağlamakla görevli olarak çalışan kişidir. Uçak içerisinde, uçuş dışında hemen hemen her şey hostesler tarafından yapılır. Hosteslik görevi genellikle kadınlar tarafından tercih edilen bir meslek olma niteliğine sahiptir. Erkek kabin memurları olarak görev alan kişilere ise host denilmektedir.

Hostes Ne İş Yapar?

Hostesler uçağa binmiş durumda olan yolculara oturacakları yeri gösterir ve bu sayede uçaktaki düzeni sağlarlar. Hostes; yer hostesi ve hava hostesi olmak üzere iki tür hostes havaalanlarında çalışma faaliyetleri içinde bulunur. Yer hostesi, uçağa bininceye kadar olan süreçlerdeki düzenlemeleri yapar. Bu doğrultuda yolcuları yönlendirir ve uçakların iniş-kalkışlarını kontrol eder. Uçak hostesi ise, uçak içerisinde bulunan yolculara servis hizmeti sunar. Hostesler, yalnızca iyi bir kariyer sahibi olmazla, ayrıca ülkenin ve dünyanın her bir yanına seyahat ederek tecrübeler elde etme olanağına sahip olurlar. Bu kişiler gerçekleştirdikleri seyahatler esnasında tanıştıkları insanlardan çok fazla şey öğrenebilirler.

Hostes Nasıl Olunur?

Hosteslik olmak için her şeyden önce büyük sabır ve özveri sahibi olmak gerekir. Hostes olmak isteyenlerin eğitim alabilecekleri çeşitli özel kurslar olduğu gibi hostes alımı yapacak olan şirketler de bu konuyla alakalı olarak eğitim sağlamaktadır. Buna örnek olarak THY verilebilir. Türk Hava Yolları Kurumu, hostes alımı gerçekleştireceği zaman belirli şartlara sahip kişiler arasından seçim yapar ve seçmiş olduğu hostes adayı kişilere özel hosteslik eğitimleri sunar. Bu eğitimlere giren ve başarı elde edilen kişiler hostes olma fırsatını yakalar.

Hostes Olma Şartları Nelerdir?

Hostes olmak isteyenlerden taşıması gereken bazı şartlar aranmaktadır. Bu aranan şartlardan bazıları şu şekilde listelenebilir;

- Herhangi bir suçtan dolayı sicili ve sabıkası olmamak,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Bayanlar için 160-180 cm boya sahip olmak,

- Erkekler için 170-180 cm boya sahip olmak,

- Daha önce bir havayolu şirketinden disiplinsizlik nedeniyle ceza almış olmamak,

- Havalimanı şirketinin uygun gördüğü şehirde ikamet etmeyi kabul etmek,

- En az lise yahut dengi olan bir eğitim kurumundan mezun olmuş olmak,

- İyi düzeyde bir İngilizce dil bilgisine sahip olmak ve konuşma, anlama yeteneğinin iyi seviyede olması,

- Erkeklerin askerlik engelinin bulunmaması,

- Sağlık ve fiziki yeterlilik raporunu almış olmak,

Hostes Görevleri Nelerdir?

İki farklı türde hosteslik unvanı bulunmaktadır. Bu unvanlar yer hostesi ve hava hostesi şeklinde olmaktadır. Buna göre yer hostesinin görevi; yolcuların uçağa bininceye kadar olan süreçlerdeki en sorunsuz biçimde düzenlemektir. Bu görev kapsamında yolcuları yönlendirmek ve uçakların iniş-kalkışlarını kontrol etmekle görevlidir. Uçak hostesinin görevi ise, uçak içerisinde olan yolculara servis hizmeti sunmaktır.

Hostes Maaşları Ne Kadar?

Hostes maaşları en düşük ve en yüksek şekliyle nitelendirildiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır;

- En Düşük Hostes Maaşı; 3.050 TL

- En Yüksek Hostes Maaşı; 6.550 TL

- Ortalama Hostes Maaşı; 400.80 TL

Hostes İçin İş İmkanları Nelerdir?

Hostes unvanına sahip kişilerin çok çeşitli havayolu şirketleri seçeneklerinde iş bulma imkanlarının varlığı söz konusudur. Bu seçenekler arasında ise;

- Türk Hava Yolları şirketi

- Pegasus

- Onur Air

- Sunexpress ve AtlasGlobal yer alır.