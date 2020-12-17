Host nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Host olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Özellikle fiziksel görünüme ve davranışların büyük öneme sahip olduğu host, birçok farklı alanda çalışma imkanı bulan önemli mesleklerden biridir. Bu doğrultuda görev alanına bağlı olarak görev tanımı da değişkenlik gösterebilmektedir.

Host Nedir?

Konforlu bir ortam içerisinde konukseverlik göstererek, ilgili alanda misafirlerin ihtiyaçlarına cevap veren kişilere host denir. Birçok farklı kafe veya bar gibi alanlar ile beraber aynı zamanda otobüsle uçak gibi ulaşım araçlarında da görev üstlenen kişilerdir.

Host Ne İş Yapar?

Herhangi bir mekan içerisinde ya da araçta müşterilerin isteklerini karşılamak suretiyle onları rahatlatmak hostun işidir. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları ile beraber aynı zamanda çalışma süresi içerisinde bireysel olarak da isteklere karşılık verir. Bu doğrultuda sorulara cevap verebilir; sorunlara çözüm bulur ya da yiyecek ve içecek isteyen kişilere değişik vakitlerde destek sağlar.

Host Nasıl Olunur?

Host olabilmek için herhangi bir resmi mecburiyet bulunmamasının yanı sıra, eğitim almaya da gerek yoktur. Firmanın aradığı çalışan profiline bağlı olarak, belli başlı istekler değişkenlik gösterebiliyor. İş ilanları üzerinden profile uygun olan kişiler iş başvurusu üzerinden görüşme esnasında gerekli kriterleri taşıyorsa işe kabul edilir.

Host Olma Şartları Nelerdir?

Host olarak iş bulmak ve görev yapabilmek için iş tanımına bağlı olarak firmanın isteklerini karşılamak gerekir. Aynı zamanda iyi bir dinleyici ve bu misafirperver olmak çok önemlidir. Bunun dışında belli başlı bazı hususlar bulunmaktadır.

- Pozitif bir duruşa sahip olmak gerekir.

- Misafir isteklerine en iyi şekilde cevap verebilmek ve telefonları bakmak gerekir.

- Çalışma süresi içinde fiziksel olarak ayakta kalabilmek yeterliğine sahip olunmalıdır.

- Yüksek tempoya alışkın olmalıdır.

- Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmalıdır.

- Ekip çalışmasına uyum sağlanması gerekir.

Bu gibi özellikler ile beraber, iş alanına bağlı olarak gerekli kriterleri taşımak suretiyle host olunabilir. Özellikle hem fiziksel hem de davranışsal yeterlilik çok önemlidir.

Hostun Görevleri Nelerdir?

Çalıştığı kuruma bağlı olarak hostun görevleri değişkenlik gösterebilir. Fakat genel olarak şu sorumluluklara sahip olduğunu söylemek mümkün;

- Tüm konuklarla göz teması kurarak gülümsemek

- Misafirleri mekanda yönlendirmek

- Yiyecek ve içecek servisini profesyonel bir anlayışla gerçekleştirmek

- Birçok farklı etkinlik esnasında misafirleri program hakkında bilgilendirmek

- Telefon üzerinden rezervasyon almak

- Kişisel bakıma ve giyim kuşama dikkat etmek

- Hijyen güvenlik önlemlerini ciddiye almak

Bu gibi özellikler ve görevleri ile beraber çalışma alanına bağlı olarak farklılık oluşabilir.

Host Maaşları Ne Kadar?

Host maaşları 3500 ile 4500 arasında değişkenlik gösterebilir. Aslına bakılırsa maaş farkı ve esnekliği en değişik olan meslekler içerisinde yer almaktadır. Ancak ortalama ele alındığı zaman 3.300 TL gibi bir aylık maaşı ortaya çıkıyor. Tabii yapılacak görev tanımına veriş alanına göre maaş düşebilir ya da yükselebilir.

Host İçin İş İmkanları Nelerdir?

Oldukça geniş bir iş imkânına sahip olan host, birçok farklı alanda iş bulabilme olanağına sahip. Pek çok farklı Restoran ilgili kafe ya da fuar ile beraber birbirinden değişik etkinlikler ön plana çıkıyor. Aynı zamanda otobüs başta olmak üzere uçak ve pek çok farklı ulaşım alanında da görev yapmaktadırlar.