Hoşsohbet nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Hoşsohbet kelimesinin doğru yazımı..

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Yaygın olarak hatalı şekilde ele alınan ve yazılan sözcükler arasında hoşsohbet kelimesi gelir. Günlük yaşamda da gerekli yerlerde doğrudan kullanılan bu sözcük için, Türk Dil Kurumu üzerinden doğru yazımı merak ediliyor.

Hoşsohbet Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Hoşsohbet’ üzerinden bitişik olarak ele alınır. Güzel ve tatlı konuşan, aynı zamanda konuşması sıkmayan kişiler için hoşsohbet denmektedir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bitişik mi ayrı mı yazılıp yazılmayacağına dair Türk Dil Kurumu üzerinden veriler, bu kelimenin bitişik yazacağına gösteriyor.

Hoşsohbet (Doğru)

Hoş sohbet (Yanlış)

Hoşsohbet Kelimesinin Doğru Yazımı

Günlük yaşamın önemli sözlükleri içerisinde yer alan hoşsohbet, bitişik olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır. Yazım hatası yapmadan bu şekilde tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun değerlendirilebilir.