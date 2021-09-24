Hoşsohbet nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Hoşsohbet kelimesinin doğru yazımı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Hoşsohbet nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Hoşsohbet kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Hoşsohbet Nasıl Yazılır#Tdk
Hoşsohbet nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Hoşsohbet kelimesinin doğru yazımı..

Bazı kelimeler üzerinde bitişik ya da ayrık yazım hatası yaygın şekilde yapılmaktadır. O kelimeler içerisinde özellikle hoşsohbet kelime grubu en fazla hata yapılan sözcüklerden biridir. Peki, hoşsohbet nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Hoşsohbet kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Yaygın olarak hatalı şekilde ele alınan ve yazılan sözcükler arasında hoşsohbet kelimesi gelir. Günlük yaşamda da gerekli yerlerde doğrudan kullanılan bu sözcük için, Türk Dil Kurumu üzerinden doğru yazımı merak ediliyor.

Hoşsohbet Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Hoşsohbet’ üzerinden bitişik olarak ele alınır. Güzel ve tatlı konuşan, aynı zamanda konuşması sıkmayan kişiler için hoşsohbet denmektedir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bitişik mi ayrı mı yazılıp yazılmayacağına dair Türk Dil Kurumu üzerinden veriler, bu kelimenin bitişik yazacağına gösteriyor.

Hoşsohbet (Doğru)

Hoş sohbet (Yanlış)

Hoşsohbet Kelimesinin Doğru Yazımı

Günlük yaşamın önemli sözlükleri içerisinde yer alan hoşsohbet, bitişik olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır. Yazım hatası yapmadan bu şekilde tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun değerlendirilebilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#Hoşsohbet Nasıl Yazılır#Tdk