Hoşsohbet nasıl yazılır? Hoşsohbet kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Hoş kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcük ve tamlamaların doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Hoşlantı 2- Mayhoş 3- Hoşlanmak 4- Hoş geldin 5- Hoşuna gitmek 6- Hoşça kal 7- Hoş bulduk 8- Hoşbeş etmek 9- Gönlünü Hoş Tutmak 10- Hoş-ab (Günümüzde daha çok hoşaf şeklinde kullanılır)

Hoşsohbet Nasıl Yazılır?

Biri Arapça biri Farsça olmak üzere iki kelimenin birleşmesiyle oluşturulan hoşsohbet kelimesi cümle içinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: ''Ne kadar da hoşsohbet bir insan''

Bu kelimenin ayrı mı bitişik mi yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Hoşsohbet

Hoşsohbet Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Hoşsohbet kelimesi birleşim isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir. Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.

Hoşsohbet - Doğru Kullanım

Hoş sohbet - Yanlış Kullanım

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Hoşsohbet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Onun gibi hoşsohbet bir insanı bile küstürdüler ya, helal olsun.

(Doğru)

2- Annen çok güleç ve hoş sohbet bir kadın.

(Yanlış)