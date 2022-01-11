Hoşsohbet nasıl yazılır? Hoşsohbet kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koça isyan ettiFenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı! Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koç'a isyan etti#Fenerbahçe
Vahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktıVahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktı#Azra Gülendam Haytaoğlu
Fatih Terimin Galatasaraydan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde Bedelini ödüyorFatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde! 'Bedelini ödüyor'#Fatih Terim
Fenerbahçe büyük fırsat tepti Adana Demir rakibini geçtiFenerbahçe büyük fırsat tepti! Adana Demir rakibini geçti#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğlunun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecekBakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecek#Adil Karaismailoğlu
Tablo belli oldu Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladıTablo belli oldu! Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladı#Koronavirüs
Terimin evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi Hocamız iyi durumda değilTerim'in evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi! "Hocamız iyi durumda değil"#Galatasaray
Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü Sokak hayvanları boğulduBodrum’da sağanak yağış sele dönüştü! Sokak hayvanları boğuldu#BODRUM
Sedefnurun şüpheli düşüşünde önemli gelişme Açığa alındılarSedefnur'un 'şüpheli düşüşünde' önemli gelişme! Açığa alındılar#Sedefnur Çağlar
AK Parti Sözcüsü Çelikten HDPli Güzelin teröristle fotoğrafına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Bakan Kasapoğludan izleyicilere sürpriz Haber bültenini sunduBakan Kasapoğlu'dan izleyicilere sürpriz! Haber bültenini sundu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
Galatasaray yeni hocasını hemen buldu Uçak bileti alındı, yarın İstanbulda...Galatasaray yeni hocasını hemen buldu! Uçak bileti alındı, yarın İstanbul'da...#Galatasarayu
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Hoşsohbet nasıl yazılır? Hoşsohbet kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hoşsohbet nasıl yazılır Hoşsohbet kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan hoş kelimesi, karşı tarafın duygularını okşayan, ince ve güzel anlamına gelir. Arapça kökenli bir sözcük olan sohbet ise, en az iki kişi arasında gerçekleşen karşılıklı konuşma demektir. Konuşmalarıyla dinleyenlere huzur veren, güler yüzlü ve esprili kişilere hoşsohbet denir. Hoşsohbet nasıl yazılır? Hoşsohbet kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

 Hoş kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcük ve tamlamaların doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Hoşlantı 2- Mayhoş 3- Hoşlanmak 4- Hoş geldin 5- Hoşuna gitmek 6- Hoşça kal 7- Hoş bulduk 8- Hoşbeş etmek 9- Gönlünü Hoş Tutmak  10- Hoş-ab (Günümüzde daha çok hoşaf şeklinde kullanılır)

  Hoşsohbet Nasıl Yazılır? 

 Biri Arapça biri Farsça olmak üzere iki kelimenin birleşmesiyle oluşturulan hoşsohbet kelimesi cümle içinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: ''Ne kadar da hoşsohbet bir insan'' 

 Bu kelimenin ayrı mı bitişik mi yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Hoşsohbet 

 Hoşsohbet Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Hoşsohbet kelimesi birleşim isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir. Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Hoşsohbet - Doğru Kullanım

 Hoş sohbet - Yanlış Kullanım 

Haberin Devamı

 Hoşsohbet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Onun gibi hoşsohbet bir insanı bile küstürdüler ya, helal olsun.

 (Doğru) 

 2- Annen çok güleç ve hoş sohbet bir kadın.

 (Yanlış)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı