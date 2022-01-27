Hoşbulduk nasıl yazılır? Hoşbulduk kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Hoş kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Hoşça kal 2- Hoş geldin 3- Hoşluk 4- Hoş-ab 5- Hoş-avaz 6- Hoşnut 7- Hoş-endam 8-Hoşbeş 9- Hoşsohbet 10- Hoşgörü

Hoş Bulduk Nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda sıklıkla kullandığımız hoş bulduk kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı için birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

HOŞ BULDUK

Hoş Bulduk Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türkçede kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağını anlamak için o kelimenin birleşik isim mi yoksa tamlama mı olduğuna bakılır. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik tamlamalar ise ayrı yazılır. Hoş bulduk kelimesi tamlama olduğu için bu sözcüğün ayrı yazılması gerekir.

HOŞ BULDUK - Doğru Kullanım

HOŞBULDUK - Yanlış Kullanım

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Hoş Bulduk Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Bir ''hoş bulduk'' bile demeden sessiz sedasız odalarına çekildiler.