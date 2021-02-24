Horozu Çok Olan Köyün Sabahı Geç Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri ve deyimlerimiz bizlere uyarıda veya nasihat da bulunurken belirli bir kavram ya da durum için bunu yapmazlar. Aksine genel kavramlar için bunu yaparlar. "Horozu çok olan köyde sabah geç olur" atasözü de bu atasözlerimizi örnek teşkil etmektedir. "Horozu çok olan köyde sabah geç olur" atasözünün anlamı ve örnek Cümle içerisindeki kullanımına ait detayları derledik.
İşleri kalabalık bir şekilde yapmak genellikle daha kısa sürede bitmesini sağlayabilir. Ancak bunun tam tersi durumlarda mevcut olmaktadır. Bunu anlatan atasözü ise "Horozu çok olan köyde sabah geç olur "olmaktadır.
Horozu Çok Olan Köyde Sabah Geç Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bu atasözü ile atalarımızın bize anlatmak istedikleri; eğer bir işe karışan kişi sayısı çok fazla ise o işini sonuçlanması daha uzun zaman almaktadır. Çünkü her kafadan farklı bir ses çıkacağı için birçok farklı metot denenecek ve sonuç alma ihtimali uzayacaktır.
Horozu Çok Olan Köyde Sabah Geç Olur Atasözünün Örnek Cümle İçerisindeki Kullanımı
23 Nisan'da sınıfı süslemek için bütün sınıf bir araya geldik ama bitiremedik. Çünkü horozu çok olan köyde sabah geç oluyor.