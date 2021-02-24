Horoz Ölür Gözü Çöplükte Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Horoz Ölür Çöplükte Kalır atasözünün iki anlamı bulunmaktadır. Eski zamanlara duyulan özlemleri belirtmek için kullanılan bu söz açgözlülük ve hırs gibi kötü özellikleri eleştirmek için de dile getirilir. Horoz Ölür Gözü Çöplükte Kalır atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Atasözleri Külliyatında Horoz Ölür Gözü Çöplükte Kalır sözü dışında aç gözlülük hakkında birçok atasözü yer almaktadır. Bunlardan en bilinenleri şunlardır: ''Gözü Tanede Olan Kuşun Ayağı Tuzaktan Kurtulmaz'' ve ''Deveyi Uçurumdan Düşüren Bir Tutam Ottur.''
Horoz Ölür Gözü Çöplükte Kalır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Birinci Anlamı: Hırslı ve açgözlü kişiler ölünceye kadar istediklerinin peşinde koşarlar. Sahip oldukları şeyler onları hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu etmez. Bu nedenle ölene kadar sürekli arayış içerisinde olurlar.
İkinci Anlamı: Kişi ne kadar yaşlanırsa yaşlansın gençlik günlerini hatırlamaya devam eder. Geri gelmeyeceğini bilse bile o günleri özlemle yad eder.
Horoz Ölür Gözü Çöplükte Kalır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Onun bu hırsını görünce horoz ölür gözü çöplükte kalır sözünü daha iyi anladım.