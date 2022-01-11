Hormonlar nelerdir ve nerede üretilir? Vücutta salgılanan hormonlar ve görevleri

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Hormonlar insan vücudundaki salgı bezlerinden salgılanarak kan yolu vasıtasıyla diğer dokulara taşınır ve etkilerini ortaya koyarlar. Miktar olarak çok az salgılanmasına rağmen güçlü etkileri vardır. Bundan dolayı bir tür haberci olarak görev üstlenirler. Taşınmış oldukları hücreye nasıl davranması gerektiği bilgisini verirler. Çok az miktarda salgılanmasına karşın hormonlar vücutta çok büyük öneme sahip olan görevler üstlenirler.

Hormonlar Nelerdir ve Nerede Üretilir?

Vücutta önemli görevleri olan hormonlar bulunmaktadır. Bu hormanlar sayesinde vücudun sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürmesi mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda önemli görevler üstlenmektedir. Vücutta önemli görevler üstlenen hormonlar şunlar olmaktadır:

- Büyüme Hormonu,

- Kortizol,

- Aldosteron,

- Vazopressin,

- Prolaktin,

- İnsülin,

- Östrojen,

- Testosteron,

- Tiroid hormonları,

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Hormonlar; sürrenal (böbreküstü) bezi, hipotalamus, pineal bez, hipofiz, tiroid, pankreas, yumurtalık ve testislerde yapılır ve salgılanır. Tüm bunların haricinde beyinde ve bağırsaklarda da hormon üretimi durumu söz konusu olmaktadır. Hormonun üretilmiş olduğu hücreden etki edeceği dokuya diğer bir tabir ile hedef dokuya taşınması gerekir. Hormonların adlandırılması çoğunlukla ilk bulundukları dokuya ya da major etkilerine göre yapılmış durumdadır. Fakat günümüzde aynı hormonun vücutta farklı dokularda üretildiği bilinmektedir.

Vücutta Salgılanan Hormonlar ve Görevleri

Vücutta salgılanan hormonlar sayesinde vücut gerektiği şekilde yaşamsal faaliyetlerini yürütür. Bu bakımdan vücutta salgılanan her hormonun sahip olduğu özelliğe göre vücutta üstlenmiş olduğu son derece büyük öneme sahip olan görevleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda vücutta salgılanan hormonlar ve görevlerini şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

- Büyüme Hormonu: Bir insanın ergenlik döneminde son derece fazla salgılanan ve erişkin boya ulaşmayı sağlayan büyüme hormonudur. Bu hormon hipofiz bezi tarafından salgılanmaktadır. Büyüme hormonu özellikle geceleri uyku esnasında daha aktif bir şekilde çalışmaktadır. Büyüme hormonun en temel görevi vücudun büyüme ve gelişimini sağlamaktır.

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- Kortizol: Kendisinin doğrudan etkilerinden başka vücutta salgılanma durumu olan pek çok hormonun etkisini de kolaylaştırıcı görev üstlenir.

- Aldosteron: Vücuttaki sıvı miktarı ve serum elektrolitlerini (Na ve K) kontrol etmekle görevli olan hormonlardır.

- Vazopressin :Vasopressin, ve Antidiüretik Hormon (ADH) olarak da bilinmektedir. Arginin Vasopressin (AVP), insan dahil olmak üzere memeli canlıların büyük çoğunluğunda bulunmakta olan bir hormondur. Vasopressin'in birincil görevi, böbreklerden su geri emilimini arttırmak olmaktadır.

- Prolaktin: Beyinde bulunan hipofiz bezi tarafından salgılanan bir hormondur. Kadınlarda gebelik süresince meme bezlerinin gelişimini ve doğum sonrasında süt üretimini sağlamakla görevlidir.

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- İnsülin: Vücudun açlık ve toklukta kan şekerinin normal olmasını sağlamakla görevlidir.

- Östrojen: Östrojen, dişi cinsiyet özelliklerinin gelişmesi ve korunması sürecinde majör görev alan cinsiyet hormonudur. Asıl görevi ise, pubik ve koltuk altı kıllanması, meme gelişimi, adet döngüsünün düzenlenmesi ve üreme kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olmakla görevlidir.

- Testosteron: Bu hormonun temel görevi, erkeklerde sperm üretiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bunun haricinde ise erkeklerde kas gücü ve kütlesinin, kemik yoğunluğunun, yüz ve saç sağlığının korunmasına önemli katkı sağlar.

- Tiroid hormonları: Tiroit bir iç salgı bezidir. Görevi; T3 ve T4 adı verilmekte olan hormon üretmek ve bunları kana salmaktır. Kanda yeterli seviyede bulunması gereken bu hormonların temel görevi, vücudun metabolizmasıyla alakalı olan tüm işlemleri kontrol etmek ve doğru şekilde yürümesini sağlamaktır.