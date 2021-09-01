Honoré De Balzac kimdir? Kısaca hayatı, edebi kişiliği, şiirleri, eserleri ve özellikleri

Tüm eserlerini İnsanlık Komedisi adını verdiği külliyatta toplayan Honore de Balzac, döneminin en üretken isimlerinden biriydi. Yaklaşık 110 tane roman kaleme alan yazarın 30'dan fazla eseri Türkçeye çevrilmiştir.

Honore de Balzac kimdir? Kısaca Hayatı

18. yüzyılın sonunda Fransa'da doğan Honore de Balzac, erken yaşta edebiyata ilgi duydu. İlk öykü ve roman denemelerini henüz lisedeyken yazmaya başladı. Ailesiyle birlikte Paris'e taşındıktan sonra ilk öyküleri, dönemin en çok okunan dergilerinde yayımlandı.

Diğer birçok yazar gibi para kazanmak için takma isimlerle korku ve macera türünde romanlar kaleme aldı. Geceleri uyumamak ve roman yazmak için 50 fincandan fazla kahve içtiği söylenen Balzac'ın ölüm nedeni ülserdir. Ünlü yazar 18 Ağustos 1850 tarihinde, henüz 51 yaşındayken hayatını kaybetti.

Mezarı, Paris'teki Père Lachaise Mezarlığındadır. Evi daha sonra Maison de Balzac adıyla müzeye çevrilmiştir. Yazma eserlerinin ve çocukluk fotoğraflarının sergilendiği bir diğer müzenin adı ise Château de Saché'dir.

Honore de Balzac Edebi Kişiliği

Honore de Balzac, ayrıntılara büyük önem veren ve gözlem yeteneğini çok iyi kullanan bir yazardı. Romanlarındaki karakterlerin iç dünyasını başarılı bir şekilde yansıtan yazar, özellikle kadın karakter yaratma konusunda öncü isimlerden biridir.

İlk dönem eserlerinde aşk ve evlilik gibi konuları yalnızlık ve yabancılaşma gibi temalarla birlikte işleyen yazar, olgunluk çağında toplumsal meselelere de değinmiştir. Balzac, eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır. Yenilikçi bir yazar olduğu için, her romanında yeni şeyler denemiş, bazı romanlarında realizm akımının özelliklerini yansıtırken, bazı romanlarında gerçeküstü ögelere de yer vermiştir.

En çok etkilendiği yazarların başında Victor Hugo, Williem Dean Howels ve Nikolay Gogol. Çağdaşı Gustave Flaubert ile birlikte döneminin en çok okunan yazarlarından biri olmuştur.

Honore de Balzac Romanları

Honore de Balzac'ın hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok okunan romanlarının başında Goriot Baba ve Vadideki Zambak gelir. Bu iki eser, 20'den fazla dile çevrilmiş ve Balzac'ın dünya çapında tanınan bir yazar olmasını sağlamıştır.

Otuz Yaşında Bir Kadın adlı romanında, orta yaş bunalımındaki bir kadının yaşamından kesitler sunmuştur. Diğer önemli romanları ise şu şekilde sıralanabilir:

Tılsımlı Deri, Sarrasine, Gizli Başyapıt ve Gizli Başyapıt

Honore de Balzac Eserleri ve Kitapları

Honore de alzac hikaye ve tiyatro türünde eserler yazsa da, hem Fransa'da hem de dünya genelinde romancı olarak tanımıştır. Tefeci Gobseck adlı eserinde Paris'in arka sokaklarını detaylı bir şekilde anlatan yazar, Sönmüş Hayaller adlı romanında ise Fransa ve Avrupa'da yaşanan sosyal değişimleri kaleme almıştır.

Yazarın diğer kitapları ise şunlardır:

Uzun Yaşam İksiri, Bir Havva Kızı, Aklanmış Melmoth, Bir Havva Kızı, Çalışanın Fizyolojisi, Ursula Mirouet, Köylüler, Oğlak, Napolyon Efsanesi

Honore de Balzac Eserlerinin Özellikleri

Realizm akımının temsilcilerinden biri olan Honore de Balzac, olay örgüsünün içinde, karakterlerin izlenimlerini detaylı bir şekilde okura aktarmıştır. Eserlerinde sık sık toplumsal konuları işleyen Balzac, yer yer mizahi bir üslup kullanmıştır. Romanlarında gözleme dayalı anlatım ön plandadır.