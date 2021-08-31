Honda Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Honda Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Kurulduğu günden buyana dünyanın bir numaralı motor üreticisi olan Honda, Japon otomotiv sektörünün gelişimi noktasında oldukça önemli katkılar sağlamıştır.

Honda Hangi Ülkenin Markası?

Honda' Japonya ülkesinin Shizuoka prefektörlüğünde bulunmakta olan Hamamatsu şehrinde kurulmuş durumda olan bir otomotiv şirketidir.

Honda Nerede Üretiliyor?

Merkezi Japonya’nın Tokyo kentinde bulunmakta olan Honda, dünya çapında çok sayıda ülkede üretim ve satış işlemi gerçekleştirmektedir.

Honda Ne Zaman Kuruldu?

Dünyanın en önemli markalarından biri olarak öne çıkan Honda,1948 tarihinde kurularak sektördeki ilk faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamıştır.

Honda'nın Sahibi Kim?

Honda, bir iş adamı olan Soichiro Honda tarafından kurulmuştur. Honda fabrikasının kuruluş süreci inanılmaz derece büyük bir zorluk mücadelesinin ardından başarıya ulaşmış ve günümüzde dünyanın en önemli markalarından biri haline gelmiştir.

Honda'nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Başlangıçta motosiklet üretimi gerçekleştiren Honda firması zaman içerisinde otomobil, deniz araçları, (yat, gemi, tekne vs.) robot, güç ekipmanları (çim biçme aleti, jeneratör vs.) motor (herhangi bir işte kullanılacak türden olan yakıtlı motorlar) ve uçak üreten çok büyük bir firma konumuna ulaşmıştır. Günümüzde dünyanın bir numaralı motor üreticisi konumuna ulaşmış olan Honda, Japon otomotiv sektörünün gelişmesinde oldukça önemli katkılar sağlamış bir marka olarak öne çıkmaktadır.