Homozigot Nedir? Resesif, Çekinik, Domant Ne Anlama Gelir?

Baskınlık ya da dominantlık kalıtımda sıklıkla karşılaştığımız terimlerdir Bunun yanında resesif ya da çekinik terimleri de kullanılmaktadır. Canlıların özelliklerinin nesiller arasında geçişine kalıtım ismi verilmektedir.

Homozigot Nedir?

Homozigot terimi, bir karakterin elde edilmesi adına biri anneden diğeri ise babadan gelen alel genlerin aynı olması durumu homozigot olarak isimlendirilmektedir. Homozigot kelimesi homos kelimesinden gelir. Homos kelimesi Yunancadır. Anlamı ise aynı ya da eş anlamlarına gelmektedir.

Homozigot terimi ise döllerin yani zigotların karakterlerin oluşması için bir araya gelen ve aynı özelliklere sahip olan allel genlerine verilen isimdir.

Annenin yumurta hücresinde mavi göz geni varsa babanın da sperm hücresinde mavi göz geni varsa o zaman doğan bebeklerin gözleri mavi olacaktır. Bu sebeple anne ile babadan gelen genler aynı oldukları için homozigot olarak isimlendirilmektedir. Bebeğiniz homozigot taşıyıcı olarak isimlendirilir.

Resesif, Çekinik, Dominant Ne Anlama Gelir?

Baskın ya da dominant gen terimi kalıtımda sıklıkla duyulan terimlerden bir tanesidir. Tüm koşullarda kendini belli eden genler baskın gen olarak isimlendirilmektedir. Baskın genler homozigot ya da heterozigot olabilir. Gamzeli yanak, kahverengi göz, kıvırcık saç, uzun boy baskın genlerdir. Baskın genler büyük harf ile gösterilir.

Resesif gen çekinik gen ismi ile de bilinmektedir. Bu genler baskın bir gen olmaması durumunda bireyin fiziksel özelliklerinde kendini gösterebilir. Baskın gen ile çekinik gen bir araya geldiği zaman bireyin fiziksel yapısında baskın genin özellikleri görülmektedir. Mavi göz rengi, düz saç, sarı saç, kısa boy genleri çekinik genlere örnek olarak verilebilmektedir. Çekinik genler, küçük harf ile gösterilmektedir.

Kahverengi göz rengi baskın olduğu için K ile gösteriliyorsa bu durumda mavi göz geni çekinik olması sebebi ile k şeklinde gösterilmelidir. Bunun yanında Kıvırcık saç geni X ile gösteriliyorsa düz saç geninin x şeklinde gösterilmesi gerekir. Kk heterozigot gen çiftidir. XX homozigot gen çiftidir.