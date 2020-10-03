Homo Sapiens nedir ve ne demek? Homo Sapiens hakkında bilgi

Bu tanım, evrimsel süreç baz alınarak yapılmıştır. Sıralama şu şekildedir: Homo Habilis, Homo Floresiensis, Homo Erectus, Homo Neanderthal ve son olarak Homo Sapiens. Yapılan yeni araştırmaların sonunda elde edilen bulgulara göre Homo Habilis'ten önce de iki tür olduğu öne sürülmüştür. Bu türler Homo Heidelbergensis ve Homo Rudolfensis'dir. Bu sınıflandırılma ve sıralamada bilimsel dayanaklar söz konusu olsa da hiçbiri tam olarak kanıtlanabilmiş değildir. Bu nedenle başta Homo Sapiens olmak üzere tüm türler, bilim camiasında birer teori olarak kabul edilir.

Homo Sapiens Nedir ve Ne Demek?

Homo Sapiens tanımının birçok açılımı vardır. Bunlardan bazıları ''uygar insan'' - ''alet kullanan insan'' - ''düşünen ve konuşan insandır.'' Teoriye göre yaşanan iklim değişikliklerinin akabinde diğer ''Homo'' türlerinin nesli tükenmiştir. Yalnızca en akıllı tür olan Homo Sapiens hayatta kalmayı ve neslini devam ettirmeyi başarmıştır. Bunda en büyük etken adaptasyon süreci olarak görülmektedir. Hem çevresiyle hem de iklim şartlarıyla uyum sağlayan modern insan, düşünme gücünü kullanıp geliştirerek dünyadaki en güçlü canlı haline gelmiştir.

Homo Sapiens Hakkında Bilgi

Teoriye göre Homo Sapiens'in ataları mağaralarda yaşıyordu. Konuşma ve düşünme yetisinden yoksun olan Homo Habilis, kollarını da bacakları gibi kullanıyordu. Daha sonra Homo Erectus türüne geçildi. ''Erectus'' sözlük anlamı itibariyle ''Ayağa kalkan'' demektir. Homo Erectus evresinde insan alet yapacak ve kullanacak kadar düşünme gücü geliştirdi. Erkeklerin avcılık kadınların toplayıcılık yaptığı küçük sosyal gruplar kurdular. Daha sonraki aşamada ise Homo Neanderthal'ler geldi. Araştırmalara göre modern insan ile en yakın ataları arasında en az 50 bin yıllık bir zaman farkı var.

Homo Sapiens'in özellikleri bulunduğu her çevreye hem fiziksel hem de zihinsel olarak uyum sağlamasıdır. Hayatta kalma içgüdüsüne bağlı olarak düşünme yetisi gelişmiş, bilim, sanat, teknoloji gibi konularda üretimler gerçekleştirerek modern kentler kurmuştur.

Ancak günümüzde Homo Sapiens teorisine karşı çıkan birçok bilim insanı ve düşünür bulunmaktadır. Bu karşı çıkışın en büyük dayanağı ise bundan binlerce yıl önce bizden daha gelişmiş toplumların yaşadığı teorisidir. Örneğin Mısır piramitlerinin hala gizemini koruması buna örnek olarak gösterilebilir. Piramitlerin şu anki teknolojiyle bile yapılamıyor oluşu, binlerce yıl önce Homo Sapiens'ten daha gelişmiş insanların yaşadığına dair önemli bir kanıt oluşturmaktadır.