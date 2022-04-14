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Hold 2. Ve 3. Hali Nedir? Hold Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Hold 2. Ve 3. Hali Nedir Hold Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede Hold fiilinin ilk anlamı tutmak ve elinde bulundurmaktır. Hold sözcüğü, mecazen bir şeyin gerçekleşmesine onay vermek ve kabul etmek manasında da kullanılır. Bu kelimeden türetilmiş diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

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 1- Holden - Kazanılan (para ya da mülk) 2- Holder - Kap, tutamaç

 3- Hold On - Dayanmak, destek almak. Hold fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik. 

 Hold sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Keep 2- Grapple 3- Engage 4- Reckon 5- Cog 

 Hold 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Hold fiilinin ikinci ve üçüncü hali aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir. 

  1. Hali - I Held - Tuttum
  2. Hali - I Held - Tutmuştum 

 Hold Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler: 

 1- She held on tightly to the man next to him so as not to fall.

 Düşmemek için yanındaki adama sıkı sıkı tutundu. 

 2- He held my hand exactly 20 years ago and never let go.

 Tam 20 yıl önce elimi tuttu ve bir daha hiç bırakmadı. 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler: 

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 1- It was the first time she and I held hands on this bench.

 Onunla ilk kez bu bankta el ele tutuşmuştuk. 

 2- He held his grandfather's legacy for a long time.

 Dedesinden kalan mirası uzun bir süre elinde tutmuştu.

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