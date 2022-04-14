Hold 2. Ve 3. Hali Nedir? Hold Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

1- Holden - Kazanılan (para ya da mülk) 2- Holder - Kap, tutamaç
3- Hold On - Dayanmak, destek almak. Hold fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Hold sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Keep 2- Grapple 3- Engage 4- Reckon 5- Cog
Hold 2. ve 3. Hali Nedir?
Hold fiilinin ikinci ve üçüncü hali aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.
Hold Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler
İkinci Hali ile Örnek Cümleler:
1- She held on tightly to the man next to him so as not to fall.
Düşmemek için yanındaki adama sıkı sıkı tutundu.
2- He held my hand exactly 20 years ago and never let go.
Tam 20 yıl önce elimi tuttu ve bir daha hiç bırakmadı.
Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler:
1- It was the first time she and I held hands on this bench.
Onunla ilk kez bu bankta el ele tutuşmuştuk.
2- He held his grandfather's legacy for a long time.
Dedesinden kalan mirası uzun bir süre elinde tutmuştu.