Hold 2. Ve 3. Hali Nedir? Hold Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

1- Holden - Kazanılan (para ya da mülk) 2- Holder - Kap, tutamaç

3- Hold On - Dayanmak, destek almak. Hold fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.

Hold sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Keep 2- Grapple 3- Engage 4- Reckon 5- Cog

Hold 2. ve 3. Hali Nedir?

Hold fiilinin ikinci ve üçüncü hali aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.

Hali - I Held - Tuttum Hali - I Held - Tutmuştum

Hold Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler:

1- She held on tightly to the man next to him so as not to fall.

Düşmemek için yanındaki adama sıkı sıkı tutundu.

2- He held my hand exactly 20 years ago and never let go.

Tam 20 yıl önce elimi tuttu ve bir daha hiç bırakmadı.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler:

1- It was the first time she and I held hands on this bench.

Onunla ilk kez bu bankta el ele tutuşmuştuk.

2- He held his grandfather's legacy for a long time.

Dedesinden kalan mirası uzun bir süre elinde tutmuştu.