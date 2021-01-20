Hız nedir? Hız nasıl hesaplanır? Hız formülü ve bir cismin hızını hesaplama ve bulma konu anlatımı

Gündelik hayatımızda hem araçlar hem de insanlar ve pek çok canlı ve cansız varlık hız yapar. Bu hız bazen çok yüksek noktaya çıkarken bazen ise çok düşük seviyelerde kalır. Ancak ne olursa olsun sabit duran bir cisim dahi çok küçük yapıları eşliğinde hız yapabilir. Mesela vücudumuz dururken bile atom altı yapılar ile sürekli olarak hareket halindedir.

Hız Nedir?

Herhangi bir objenin birim zamanda yaptığı yer değiştirme miktarına hız denir. Yani herhangi bir cisim bir noktadan başka bir noktaya yaptığı hareket ile beraber hız gerçekleştirir. Tabii bu hareket hızın değişimine bağlı olarak birçok değişik unsurun sürecin içerisine girmesine olanak vermektedir.

Belirli bir noktadan başka bir noktaya hareket ile beraber, hız hesaplaması yapılabilmektedir. Tabii bunun sağlanabilmesi için ise mutlaka değişkenlerin bilinmesi gerekir.

Hız Nasıl Hesaplanır?

Alınan toplam yol miktarının süreye bölünmesi ile hız hesaplanabilmektedir. O yüzden matematiksel hesaplama konusunda hız, yol ve zamanın arasında orantı bulunmaktadır. Yani hız, yol ile doğru orantılı ancak zaman ile ters orantılıdır. Genel olarak ise fizikte ve matematikte hız şu şekilde hesaplanır;

X = V x T

X = Kat edilen mesafe

V = Hız

T = Alınan süre

Bu değişkenler ele alınmak suretiyle herhangi bir canlı ya da cansız varlığın hızı hesaplanabilmektedir. Tabii bu hesaplama içerisinde ivmelenme ile beraber birçok doğal unsur da sürecin içerisinde yer alabilmektedir. Elbette bu da çok daha hassas bir hesaplama imkanı tanır. Ancak genel olarak hız yukarıdaki formül altıda hesaplanır.

Hız Formülü ve Bir Cismin Hızını Hesaplama ve Bulma Konu Anlatımı

Yukarıda yazdığımız gibi hız X = V x T üzerinden hesaplanmaktadır. Bu konuda basit bir örnek ile beraber nasıl hesaplama yapılacağını anlamak mümkün.

Örnek: A ile B şehri arası 100 kilometredir. Bir araç 1 saat içerisinde B şehrine varıyorsa aracın hızı kaç kilometredir?

Burada unutmamamız gereken kilometre soruluyor ise mutlaka zamanı saat cinsinden almamızdır.

X = V X T

100 = V x 1

V = 100 km

Gördüğümüz gibi aracın A şehrinden B şehrine giderken hızı 100 kilometre olarak çıkıyor.