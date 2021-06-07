Hiyerarşi nedir? Hiyerarşi tanımı ve TDK sözlük anlamı

Hiyerarşi sözcüğü pek çok alanda bir terimdir. Hiyerarşi, astlık ve üstlük düzenini ifade eder. Hiyerarşi çeşitli sistemlerde bulunur. Örneğin: bir işletmenin organizasyon şeması gibi.

Hiyerarşi Nedir?

Hiyerarşi makamların, rütbelerin altlık üstlük ilişkisini sınıflandıran ve bu sınıflara bağlı standartlar sunan bir yapıdır. Hiyerarşi sözcüğü Yunanca bir kelimedir. Türkçe' ye de Yunancadan geçmiştir. Hiyerarşi bütün dünyada kullanılan bir sınıflandırma sistemi olup en bilinen örnek ordularda yani askeriyedeki hiyerarşidir.

Hiyerarşi Tanımı ve Türk Dil Kurumu Sözlük Anlamı

Hiyerarşi, eski dilde "silsile-i merati" şeklinde kullanılan ve bir sınıflandırma sistemini anlatan sözcüktür. Tüm dünyada kullanılan pek çok sistemde hiyerarşik düzen bulunmaktadır. Hiyerarşik düzenin konusu insan olabileceği gibi yetki ve sorumluluklar da olabilir. TDK'nın tanımına bakılacak olursa, Türk Dil Kurumu "hiyerarşi" sözcüğünü şöyle tarif etmektedir:

Aşama sırası; basamak, makam sırası, derecelendirme düzeni

Hiyerarşik düzen: Toplum veya kuruluşun tüm üyelerini görev, sorumluluk ve yetkilerine göre sınıflandıran yani sıraya sokan sistemdir.

Hiyerarşik: Hiyerarşiye özgü, hiyerarşiyle ilgili olan

Hiyerarşik regrasyon: Çok sayıda seviyeden oluşan süreçleri analiz etmek için tasarlanan model