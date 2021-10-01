Hıyanet-İ Vataniye kanunu nedir ve neden çıkarıldı? Hıyaneti Vataniye kanunu amacı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...Marsilya - Galatasaray maçında olay! Hakem maçı durdurdu...#Galatasaray
Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan 2 isim tepki gördü ve...Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan! 2 isim tepki gördü ve...#Mert Hakan Yandaş
Kovid-19da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... Zincirleme ihmal sonucu...Kovid-19'da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... 'Zincirleme ihmal sonucu...'#Sağlık Bakanlığı
Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)#Galatasaray
ABD ordusunda neler oluyor Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttıABD ordusunda neler oluyor? Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttı#ABD
Başkan sahaya indi Marsilya-G.Saray maçı sonrası...Başkan sahaya indi! Marsilya-G.Saray maçı sonrası...#Marsilya
Bakan Özer, 6 Eylülden bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladıBakan Özer, 6 Eylül'den bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladı#Okullar
Fenerbahçe evinde kaybetti 3 gol...Fenerbahçe evinde kaybetti! 3 gol...#UEFA
MGKdan kritik mesajlar Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadeleMGK'dan kritik mesajlar! Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele#Milli Güvenlik Kurulu
Olympiakosun sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözlerOlympiakos'un sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler!#Olympiakos
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AKMde isim tartışmalarına son nokta böyle konulduAKM'de isim tartışmalarına son nokta böyle konuldu#AKM
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke ettiÖksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke etti#Karabük
Miçotakisten Türkiye açıklaması: Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Hıyanet-İ Vataniye kanunu nedir ve neden çıkarıldı? Hıyaneti Vataniye kanunu amacı

#Hıyanet-İ Vataniye Kanunu#Hıyanet-İ Vataniye#Kanun
Hıyanet-İ Vataniye kanunu nedir ve neden çıkarıldı Hıyaneti Vataniye kanunu amacı

23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclisin çıkardığı ilk yasalardan biri ise Hıyanet-i Vataniye kanunu oldu. 2 numaralı yasanın çıkarılma amacı meclisin otoritesini güçlendirmektir. Bir diğer amaç ise ülkemiz işgal altındayken savaştan kaçanları yakalamak ve İstiklal Mahkemelerinde yargılamaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisine ve cumhuriyet aleyhinde propaganda yapanlar da vatana ihanet yasası kapsamında bu mahkemelerde yargılanmıştır. Hıyanet-i vataniye kanunu nedir ve neden çıkarıldı? Hıyaneti vataniye kanununun amacı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Bu kanunun çıkarılması Kurtuluş Savaşının kazanılmasında etkili olmuştur. Hıyanet-i Vataniye kanunu ile birlikte Türkiye Büyük Meclisi aleyhinde yürütülen faaliyetlere anında müdahale edilebilmiş, bu da yaklaşık 3 yıl sonra cumhuriyetin ilan edilmesine zemin hazırlamıştır.

 Hıyanet-i Vataniye Kanunu Nedir ve Neden Çıkarıldı?

 Osmanlı Devletinin fiilen ve hukuken sona ermesinden iki yıl önce çıkarılan Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı 2. yasadır.

II. Dünya Savaşında Bulgaristan, Avusturya - Macaristan ve Almanya'nın yanında İttifak Devletlerine katılan Osmanlı İmparatorluğu savaştan mağlup ayrıldı. Savaşın bitmesinin hemen ardından teyakkuzda olan Avrupa devletleri ülkemizi işgal etti. Rusya Doğu'da ilerken, Fransızlar Maraş ve Gaziantep'i işgal etti.

 Bunun dışında Yunanistan ve İngiltere'nin de ülkemize girmesiyle birlikte Türkiye dört bir yandan kuşatılmış oldu. Mustafa Kemal Atatürk Misak-ı Milli sınırları içerisinde bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak adına 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. Bu tarihten itibaren Kuvay-ı Milliye orduları kuruldu ve işgalci kuvvetlere karşı savaşmaya başladı.

Haberin Devamı

 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 6 gün sonra ise Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarıldı. Bu kanunun hemen ardından çıkarılan İstiklal Mahkemeleri kanunları ile birlikte ülke işgal altındayken, eşkıyalık ve çapulculuk yapan, orduya ait mühimmatı çalan ve hükümet aleyhine propaganda yapan kişiler yargılanmaya başladı.

 Bazı çeteler direkt Kuvay-ı Milliye'ye katılırken bazıları işgalci ülkelerin ordularıyla anlaştı. Bu çetelerin liderleri ve üyeleri de Hıyanet-i Vataniye kanunu kapsamında İstiklal Mahkemelerinde yargılandı ve idam edildi.

 Bununla birlikte II. Dünya Savaşı biter bitmez, ülkenin içinde bulunduğu kaos ortamından faydalanmak isteyen birçok çete ve azınlık, Anadolu'da isyan çıkarmıştı. Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılma amaçlarından bir diğeri de bu ayaklanmaları bastırmak ve ülkede yeniden barış ortamı sağlamaktı. Ayrıca bu isyanlar işgalci kuvvetlerin işine yarıyor ve şehirleri çok daha kolay işgal etmelerine neden oluyordu.

 Ancak Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile birlikte ayaklanmaları çıkaranlar ve isyanlara katılan kişiler yakalanıp İstiklal Mahkemelerinde vatana ihanet suçlamasıyla yargılandılar. Ayaklanmaları bastıran Kuvayi Milliye sonrasında sadece işgalci kuvvetlerle mücadele etti. Bu da Kurtuluş Savaşının kazanılmasında etkili oldu.

Haberin Devamı

 Hıyanet-i Vataniye Kanunu 71 yıl yürürlükte kaldıktan sonra 12 Nisan 1991 tarihinde ilga edilmiştir.

 Hıyanet-i Vataniye Kanununun Amacı

 Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılmasındaki temel amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yunanistan, Fransa, Rusya, Ermenistan ve İngiltere'ye ait orduları ülkeden atmak ve tam bağımsız bir cumhuriyet kurmak.

 2- Kurtuluş Savaşının sürdürüldüğü yıllarda düşman ordularıyla anlaşmaya varan ve vatana ihanet suçunu teşvik eden çete üyelerini yakalamak.

 3- Türk ordusuna ait silahları ve cephaneliği çalanları yakalamak ve İstiklal Mahkemelerinde yargılamak.

Haberin Devamı

 4- İngiliz Mandasını savunan kişilerin yargılanmasını sağlamak.

 5- Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli aleyhinde faaliyet yürüten kişileri yakalamak, kurumları tespit edip kapanmasını sağlamak.

 6- 1918 yılında başlayıp 1923 yılına kadar devam eden isyanları bastırmak.

 7- Savaştan kaçanları yakalamak.

 8- Türkiye Büyük Millet Meclisi aleyhinde propaganda yapan kişileri ve grupları yargılamak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hıyanet-İ Vataniye Kanunu#Hıyanet-İ Vataniye#Kanun