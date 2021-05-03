Hıttin Savaşı Tarihi Ve Özeti - Hıttin Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Hıttin Savaşı, Selahattin Eyyubi'nin zaferi ile sonuçlanmış ve 1187 yılında haçlı ordusuna karşı gerçeklemiş bir muhaberedir.

Hıttin Savaşı Nedir?

Hıttin Savaşı Haçlılara karşı yürütülmüş olan bir savaştır. Çünkü I. Haçlı Seferi sonrasında Kudüs' te bir Haçlı devleti kurulmuştu. Bu Haçlı devleti Kudüs Krallığı olarak bilinir. Krallığın başında da Kral Lüzinyanlı Guy bulunmakta idi. 1187 yılının 4 Temmuz günü Eyyubiler Kralı Selahattin Eyyubi Kudüs Krallığının etrafını sararak haçlı ordusunun 17.000 askerini öldürmüş ve Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy bu savaşta esir alınmıştır.

Hıttin Savaşı Tarihi ve özeti

Eyyubilerin kralı Selahattin Eyyubi'nin en büyük gayesi Haçlı işgali altındaki Kudüs şehrini ve Müslüman topraklarını bu işgalden kurtarmaktı. Bu gaye ile birçok savaş yapmıştır. Hıttin Muhaberesi de bu savaşlardan birisidir.

Selahattin Eyyubi 1179 yılında kazandığı Merciuyun Savaş sonucunda Beytülahzan Kalesi' ni geri almakla Haçlılara karşı bariz bir üstünlük kazanmış oldu. Bu tarihten sonra Selahattin Eyyubi sürekli taarruza geçti. Haçlıları bir meydan muhaberesine çekmek istedi ise de Haçlılar buna cesaret edemediler.

Selahattin Eyyubi sırasıyla Halep' i ve Musul' u ele geçirdi. Bunun üzerine Kudüs' te kurulmuş bulunan Krallığın başına getirilen Kral Guy ve kendisine bağlı Kerek ve Şevbek Prinkepsi Renaud de Chatillon Selahattin Eyyubi ile bir anlaşma yapmışlardı. Fakat ilerleyen dönemde antlaşmaya aykırı bir şekilde ticaret kervanlarına saldırı gerçekleştirmişlerdi.

İşte bu olay üzerine ve talep ettiği halde kervanın da kendisine iade edilmemesi üzerine Selahattin Eyyubi çeşitli emirliklere de mektup yazarak askerler istedi ve cihat çağrısı yaptı. Sefere derhal çıkan Selahattin Eyyubi büyük bir askeri deha örneği göstererek Kudüs Kralı' na saldırdı, çembere aldı ve çok sayıda asker ve şövalyenin öldüğü Hıttin Savaşını kazandı bu muhaberenin galibi oldu.

Hıttin Muhaberesi Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Muhaberenin Tarafları

Hıttin Muhaberesi, Kudüs bölgesinde Taberiye Gölü civarında Taberiye Kalesinin yakınlarında bulunan " Hıttin Köyü" ve Hıttin Tepesi etrafında yapılmış bir tarihi muhaberedir. Bu muhaberenin tarafları Eyyubiler ve komutanları Selahattin Eyyubi ile Haçlı ordusu ve başlarındaki Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy arasında yapılmıştır.

Hıttin Savaşları Nedenleri

Doğu Akdeniz kıyısında 1098-1099 yılları arasında Haçlı devletleri kurulmuş ve bu topraklar haçlıların eline geçmişti. Burada bulunana Müslümanların en büyük gayesi bölgeyi haçlı işgalinden kurtarmaktı. İşte Hıttin Savaşının nedenleri arasında bu amaç yer almaktadır

Hıttin Savaşları Sonuçları

Selahattin Eyubbi'nin haçlıları çembere alarak bozguna uğratıp Krallarını esir aldığı önemli bir muhaberedir. Hıttin Savaşının sonuçları ise şöyledir:

l Hıttin Savaşı sonrasında haçlılar asla bir daha eski güçlerini sağlayamamışlardır. Çok büyük darbe yemişlerdir.

l Trablus kontluğunun topraklarının büyük bir kısmı ele geçirilmiştir.

l Antakya prensliğinin toprakları da bu savaşla elde edilmiştir.

l Kudüs ve Kudüs Haçlı Krallığı'nın Sur şehri dışındaki tüm toprakları ele geçirilmiştir. Hıttin Savaşı sonunda Şevbek ile Kerek kaleleri teslim alınmıştır.

l Kudüs Kralı Guy bizzat Selahattin Eyyubi tarafından esir alınmıştır.

Hıttin Savaşı Önemi

Birinci Haçlı seferinden sonra Doğu Akdeniz bölgesinin muhtelif yerlerini haçlılar işgal etmişlerdi. Müslümanlar arasında bir türlü birlik tesis edilememiş olması bu işgalleri kolaylaştırmıştır. Hıttin Savaşı ile Haçlı ordusuna karşı çok büyük bir zafer kazanılmıştır. Kudüs Kralı Guy teslim alınmıştır. Hıttin Savaşı sonrasında Haçlılar bu bölgede bir daha eski güçlerine kavuşamamıştır.