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Hitit medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Hitit uygarlığı kavramları nelerdir?

#Hitit Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Kavramları
Hitit medeniyeti nerede kurulmuştur Özellikleri nelerdir Hitit uygarlığı kavramları nelerdir

Anadolu coğrafyası, İlk Çağ'dan yakın tarihimize kadar geçmiş olan süreçte, pek çok sayıda medeniyeti ağırlamış ve bunlara yurt olmuştur. Bereketli topraklarının yanında, Avrupa ve Afrika arasında kolaylıkla bağlantı kurulabilir olması nedeniyle Anadolu, pek çok uygarlığın beşiği olmuştur. Hitit medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Hitit uygarlığı kavramları nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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Anadolu topraklarında kurulan uygarlıklar sayıca oldukça fazla olmakla birlikte, farklı özellikleri ile de öne çıkar. Hititler başta olmak üzere, pek çok çeşitliliğe sahip olan Anadolu medeniyetleri tarihteki yerini almıştır. Bu bakımdan Hititler medeniyeti hakkında bilgiye sahip olmak isteyen pek çok insanın varlığı söz konusudur. Durum böyle olunca Hitit medeniyeti hakkında verilebilecek bilgiler büyük bir önem barındırır hale gelmektedir.

Hitit Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Hititler medeniyeti ile alakalı olarak insanların en fazla merak ettiği konu başlığı Hititler nerede kurulmuştur sorusu olmaktadır. Bu sorunun yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapan insanların sayısı oldukça fazladır ve bu insanların sayısı her geçen gün önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple yanıtı çok büyük önem arz eden bir soru olma özelliği taşımaktadır. Bu doğrultuda Hitit medeniyeti nerde kurulmuştur sorusunun yanıtı şu şekildedir:

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Anadolu'ya Kafkaslardan gelmiş oldukları tahmin edilmekte olan Hitit medeniyeti, Anadolu topraklarının Kapadokya bölgesinde kurulmuştur. Hititler medeniyetinin başkenti ise Hattuşaş yani Boğazköy olmaktadır.

Özellikleri Nelerdir?

İlk Çağ Anadolu medeniyetleri arasında en fazla öne çıkan ve büyük ölçüde dikkat çeken medeniyetlerden biri tanesi Hititler olmaktadır. Anadolu' da varlık göstermiş olan her medeniyet gibi Hitit medeniyetinin de kendisine özgü öne çıkan önemli özelliklerinin varlığı söz konusudur. Buna göre şu şekilde bir sıralama yapılabilir:

- Hititler medeniyetinde yönetim sistemi olarak krallık benimsenmiştir.

- Hititler'in çok tanrılı bir din anlayışına sahip olmuşlardır.

- Hititler, sanat açısından da oldukça gelişmiş olan bir medeniyettir. Öyle ki, kayaları düzleştirmek suretiyle tanrı kabartmaları yapmışlardır.

- Hititlerde Kral hem başkomutan, hem baş yargıç hem de başrahip yetkileri olan bir kimseydi.

- Hititler medeniyetinde asillerden oluşan ve adına 'Pankuş' adı verilen bir meclis bulunmaktaydı. Bu meclis, kralın yetkilerini kısıtlayabilme yetkisine sahipti.

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- Hititlerde kraldan sonraki en yetkili kişi, adına Tavananna denilen bir kraliçe idi.

- Çivi yazısının yanı sıra Hiyeroglif (resim yazısı) yazısını kullanmışlardır. Anadolu'da "Tarih Çağlarına" geçen "ilk" uygarlık Hititler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- Hititler'de, halk çoğunlukla hürler, asiller, rahipler ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar arasında geçiş olabilmesi durumu söz konusuydu.

- Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yapmış oldukları savaş neticesinde MÖ. 1280'de Kadeş Antlaşmasına imza atmışlardır.

- Tarihte bilinen ilk "Medeni Kanunu" yapmış oldukları, cezaların çoğunlukla bedel ödeme esasına dayalı olduğu, kölelere mülkiyet hakkı tanındığı da Hitit kanunlarında belirtilmiştir.

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- Hitit kralları öldükten sonra Tanrılarına hesap vereceklerine inanmaktaydılar. Bundan dolayı da dönemlerine ait durumdaki olayları, başarıları ve başarısızlıkları Anallara (yıllıklara) yazdırmakta idiler. Bu ise tarihte bilinen ilk "Tarih Yazıcılığı" olarak kabul edilmektedir.

- Hitit medeniyeti Asurlular tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Hitit Uygarlığı Kavramları Nelerdir?

Hititler başka bir tabirle Etiler, Tunç Çağı'nda Anadolu toprakları üzerinde devlet kuran bir halktır. MÖ 1600 civarında İç Anadolu'da bulunan Hatti beyliklerini ele geçirerek Hattuşaş merkezli olarak kurmuş oldukları bu devlet MÖ 14. yüzyıl ortalarında I. Şuppiluliuma yönetimi altında Levant ve Yukarı Mezopotamya'ya kadar genişlemiş ve bir süper güç hâline gelmiştir.

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Halk, Hint-Avrupa dillerinin bilinmekte olan ilk örneği olan ve Anadolu dilleri sınıfına ait olan Hititçe ve Luvice dillerini konuşmuştur.[Bu dillerin haricinde tabletlerinde Sümerce ve Akadca yazılarına da rastlanmaktadır. Çivi yazısını ve hiyeroglif yazı sistemini kullanmış olan bir medeniyettir. Hitit uygarlığında kullanılan bazı kavramlar ise oldukça dikkat çekicidir. Bunlar:

- Anallar (Tarih yazıcılığı)

- Tavananna (Kraliçe)

- Pankuş (Bir meclis) 

 

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#Hitit Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Kavramları

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