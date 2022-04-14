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Hit 2. Ve 3. Hali Nedir? Hit Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Hit 2. Ve 3. Hali Nedir Hit Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Hit kelimesinin ilk anlamı birine sert bir şekilde vurmak ya da bir yere çarpmaktır. Hit sözcüğünün diğer anlamları ise sarsılmak, çarpışmak ve yere yığılmaktır. Bu kelimeden türetilen diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Hit a Brick Wall - Kaza yapmak, arabayla duvara çarpmak. 2- Hit a Nerve - Birinin sinirine dokunmak, kızdırmakHit fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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 İngilizcede hit kelimesiyle aynı anlama gelen 5 sözcük bulunmaktadır:

 1- Strike 2- Shoot 3- Deal 4- Beat 5- Lay Out 

  Hit 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Hit, irregular verbs, yani düzensiz fiiller arasında yer alır. Bu nedenle kelimenin 2. ve 3. hali de ''hit'' şeklinde yazılır. 

 Hit Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Hit Fiilinin 2. Hali ile Örnek Cümleler: 

 1- He hit the man without waiting for him to explain.

 Açıklama yapmasını beklemeden adama vurdu. 

 2- She was hit on the head with a hard object last week.

 Geçen hafta başına sert bir cisimle darbe aldı. 

 Hit Fiilinin 3. Hali ile Örnek Cümleler:

 1- During the fight, both sides hit each other.

 Kavga esnasında iki taraf da birbirine vurmuştu. 

 2- My old friend hit me hard on the arm.

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 Eski arkadaşım koluma sert bir şekilde vurmuştu.

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