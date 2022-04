Hit 2. Ve 3. Hali Nedir? Hit Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede hit kelimesiyle aynı anlama gelen 5 sözcük bulunmaktadır:

1- Strike 2- Shoot 3- Deal 4- Beat 5- Lay Out

Hit 2. ve 3. Hali Nedir?

Hit, irregular verbs, yani düzensiz fiiller arasında yer alır. Bu nedenle kelimenin 2. ve 3. hali de ''hit'' şeklinde yazılır.

Hit Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

Hit Fiilinin 2. Hali ile Örnek Cümleler:

1- He hit the man without waiting for him to explain.

Açıklama yapmasını beklemeden adama vurdu.

2- She was hit on the head with a hard object last week.

Geçen hafta başına sert bir cisimle darbe aldı.

Hit Fiilinin 3. Hali ile Örnek Cümleler:

1- During the fight, both sides hit each other.

Kavga esnasında iki taraf da birbirine vurmuştu.

2- My old friend hit me hard on the arm.

Eski arkadaşım koluma sert bir şekilde vurmuştu.