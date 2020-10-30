Histoloji nedir? Histolog ne demek? Histoloji bilimi neler ile ilgilenir

Türkçe ismi ile doku bilimi olarak da ele alınan Histoloji, tıp dünyası açısından belli bir alanı ve bölümü temsil etmektedir. Aynı zamanda farklı kullanım alanları ile beraber değişik bilimsel çalışmalar doğrultusunda değerlendirilen bir konudur. Yarışma programında çıkması ile beraber birçok kişinin merak ettiği Histoloji hakkında bilgileri alabilir ve ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

Histoloji Nedir?

Histoloji bitki ve hayvan dokularının bileşim ile yapısını işlevsel açıdan inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda Türkçe adı üzerinden doku bilimi olarak da telaffuz edilmektedir. Doku biliminin temel amacına bakmak gerekirse dokuların hücreler ve hücreler arası maddeler eşliğinde organlara kadar tüm yapısını incelemek şeklinde ifade etmek mümkün.

Diğer bir ifade ile Histoloji mikroskobik anatomi biçiminde de ele alınabilir. Yani gözle görülmeyen pek çok hücresel yapı mitoloji bünyesinde incelenir ve detaylı bir araştırma gerçekleştirilir. Bu doğrultuda insan dışı hayvansal dokular adına, bu inceleme ve araştırma biyopsi ile otopsi kapsamında ele alınarak inceleme sağlanır. Böylece hayvan ve bitkiler üzerinden dokular içerisindeki hücrelerin işleyişi konusunda bilgi elde edilir.

Histolog Ne Demek?

Histolog kısaca doku bilimci anlamına gelmektedir. Hayvan ve bitki dokuları üzerinden hücreler ile hücreler arasındaki işleyişini nasıl gerçekleştiğini inceleyen bilim insanıdır. Mikroskobik açıdan ve işlevsel olarak dokuları ele almak suretiyle, hücrelerden başlayarak organlara kadar devam eden yapısal düzeyi biyopsi ve otopsi kapsamında ele alır. Birçok farklı kurumda görev alarak, aynı zamanda bir tıp insanı olarak da öne çıkar.

Bu konuda histologlar anatomi ve fizyoloji bilgilerine dayanmak suretiyle, dokuları mikroskop üzerinden ele alır ve inceler. Bu doğrultuda hem ışık hem de elektron mikroskobu ayrı şekilde ele alınmak suretiyle çalışmalar gerçekleşir. Bu çalışmaları pek çok özel ve sağlık kurumlarında psikolog görev almak suretiyle uygular. Özellikle çürüme bozulmanın önüne geçebilmek için dokuların sabitlenmesi gerekir. Bu doğrultuda birçok farklı protokol ele alınır ve dokular hasar görmeden mikroskop altında incelenir. Bu konuda inceleme alanı içerisinde bitkisel açıdan şu dokular öne çıkar,

- Bölünür doku

- Temel doku

- İletim dokusu

- Koruyucu doku

- Salgı dokusu

- Destek doku

Hem insanlarda hem de hayvanlarda ise dokular farklı gruplara ayrılır ve buna uygun şekilde histolog mikroskop altında çalışmalarını gerçekleştirir.

- Epitel doku

- Bağ dokusu

- Sinir dokusu

- Kas dokusu

Bu ana türlerin aynı zamanda alt kategorileri de yer alır. Böylece sadece hayvan ve bitki dokusu değil, aynı zamanda mantar ile beraber yosun gibi yapıların dokuları da inceleme altına alınabilmektedir.

Histoloji Bilimi Neler ile İlgilenir?

Histoloji uygulamalı bilim, fen bilimi ile beraber tıp alanıyla ilgilenir. Özellikle tıp öğrencileri, biyologlar ve veterinerlere eğitim verebilmek amaçlı çalışmalar gerçekleşir. Böylece eğitim gören kişilerin farklı dokular üzerinden gerekli bilgileri almalarına fırsat verilir. Aynı zamanda arkeologlar arkeolojik kazı alanlarında biyolojik etmenler incelemek amaçlı bu alandan faydalanır. Özellikle kemikler ve dişler için yapılacak olan inceleme konusunda Histoloji ön plana çıkar. Aynı zamanda paleontologlar dolmuş buz kütleleri içerisinde bulunan organizmaların dokularını inceleme noktasında histolojiden faydalanır.