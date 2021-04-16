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Haber Giriş: 16.04.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Hissikablelvuku ne demek? TDK hissikablelvuku anlamı

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Hissikablelvuku ne demek? TDK hissikablelvuku anlamı

Hissikablelvuku kelimesi günlük hayatta çok fazla kullanılmasa da zaman zaman siyasi isimlerin açıklamaları ardından gündeme geliyor. Hissikablelvuku, kelimeleri Arapça, fakat tamlama biçimi itibariyle Farsça olan bir söz öbeğidir. Peki, hissikablelvuku ne demek? İşte TDK'ya göre hissikablelvuku anlamı...

Hissi “his”, kable “önce”, elvuku ise “olma” anlamlarına gelmektedir. Dilimize Arapçadan geçen kelimenin açılımı hiss-i kabl-el vuku şeklindedir. Özellikle Türk romanlarında geçen Hissikablelvuku, henüz gerçekleşmeden önce hissetme yani “önsezi” olarak açıklanmaktadır. Birebir tercümesi, olmadan önce hissetme şeklinde yapılabilir. Günümüzde hissikablelvuku yerine içe doğma, basiret, altıncı duyu veya his kelimeleri kullanmaktadır.

TDK'DA Hissikablelvuku için şu açıklama yapılmaktadır:

isim, eskimiş, (hi'ssikablelvuku:), Arapça ḥiss + ḳabl + vuḳūʿ
Önsezi.

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