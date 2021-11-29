Hisse kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hissenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Hisse kelimesiyle örnek Cümleler:

1- Ödenen parayı beğenmeyen hissedarlar aralarında tartışmaya başladı.

2- Benim de hisseme geçinmeme yetecek kadar para kaldı.

Hisse Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Pay:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan pay kelimesi, ''bag'' kökünden türetilmiştir. Bag, parça parça dağıtmak, bölüştürmek anlamına gelirken, pay da bir bütünün parçaları anlamına gelir. Kelimenin fiil hali ''pay etmek'' ve ''paylaşmak'' şeklinde yazılır. ''Kardeş payı'' ise günlük hayatta en çok kullanılan deyimlerden biridir.

2- Kısım:

Bölüm ve çeşit anlamına gelen kısım sözcüğü, cümle içerisinde hisse kelimesinin yerine kullanılabilir.

3- Tutam:

Genellikle ''bir tutam'' şeklinde kullanılan bu sözcüğün yan anlamı pay ve miktardır.

Hisse Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Babam cevizleri hepimize eşit bir şekilde paylaştırdı.

Haberin Devamı

2- Çok sevmeme rağmen rağmen payıma terk edilmek düştü.

3- Konuyu bir bütün olarak değerlendirmek yerine kısım kısım incelersen daha kolay anlarsın.

4- Çorbaya bir tutam kekik ve nane katmalısın.