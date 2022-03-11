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Hisarcılar akımı nedir? Hicarcılar temscileri, şiir örnekleri ve özellikleri

#Eğitim#Araştırma#Hisarcılar Akımı Nedir
Hisarcılar akımı nedir Hicarcılar temscileri, şiir örnekleri ve özellikleri

Günümüzde iletişim yoğunlaşmış, bilgiye erişi kolaylaşmıştır. Fakat edebiyat gibi sanat dalları asla önemini yitirmemiştir. Modern çağın kültüründe hala roman, şiir etkisini ve etkinliğini sürdürmektedir. Genel kültür, kişinin kendi ülkesinin ve dünya edebiyatının temel konularını, edebiyatçılarını, yazar ve şairlerini bilmesini zorunlu kılar. Edebiyat dünyasında dönem dönem değişik akımlar ortaya çıkar. Dünya Edebiyat tarihinde de böyledir, Türk Edebiyat tarihinde de bu böyledir. İşte "Hisarcılar Akımı" nedir, Hisarcılar temsilcileri, Hisarcılar şiir örnekleri, özellikleri ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Edebiyat dünyasında "Garipler" akımına karşı bir grup edebiyatçının meydana getirdiği bir akımdır "Hisarcılar Akımı".

 Hisarcılar Akımı Nedir?

Edebi akım denildiğinde çok farklı tanım ve tarif olduğu görülecektir. Ancak "Edebi Akımları"; aynı görüşte veya anlayışta olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler doğrultusunda eser ortaya koymaları ile ortaya çıkmış bir edebi anlayıştır. Bir başka tarif de şöyledir: Öncü bir edebiyatçının veya bir edebiyatçılar topluluğunun meydana getirip geliştirdiği, içerik ve şekil yönünden bazı yenilikler getiren sanat ve edebiyat anlayışıdır.

Hisarcılar Akımı da böyle bir akımdır. "Hisarcılar" ismi bu akıma yazdıkları derginin adından verilmiştir. Hisarcılar Akımı'nın temsilcileri olan edebiyatçılar "Garipler Akımı"na karşı ve tepki olarak ortaya çıkan bir akımdır. Hisarcılar Akımı mensubu şairler Garipler Akımına karşı çıkmışlardır.

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Bu şairler şiirlerini ilk önce "Çınaraltı Dergisi"nde yayımlamışlardır. 1950 yılında yayın hayatına giren "Hisar Dergisi"nde şiirlerini yayımlamaya başladıkları için bu edebi akım "Hisarcılar Grubu" olarak anılmaktadır.

 Hisar Dergisinde yazan bu akıma mensup edebiyatçı sayısı 500'lere kadar ulaşmıştır ki; bu gerçekten çok yüksek bir sayı ve katılımdır. Hisarcılar Akımı'nın temel bazı ilkeleri şöyle sıralanabilir:

Sanatçı bağımsız olmalıdır.

Ulusal olmayan bir sanat sınırları da aşamaz.

Sanatçının dili yaşayan ve konuşulan dildir.

Batı taklitçiliğine karşı çıkılmalıdır.

Sanat siyasete alet edilmemelidir.

Dildeki kargaşa ret edilmelidir.

Bu Akım hece ölçüsüne ve edebiyatın klasik değerlerine sıcak bakmıştır.

Garip akımına ve ideolojik şiire yönelen Nazım Hikmet'e karşı çıkmışlardır.

Hisarcılara göre yeni bir sanat oluşturmak için eskiyi tamamen ret etmek gerekmez.

Hisarcılar Temsilcileri

 Hisar Dergisinde şiirlerini yayımlayan ve Hisarcılar Akımı temsilcileri kabul edilen yaklaşık 500 civarında şair bulunmaktadır. Bunlardan bazı temsilcileri şu şekilde saymak mümkündür:

Yavuz Bülent Bakiler

Turgut Özakman

Ayla Oral

Munis Faik Ozansoy

Cemil Meriç

Arif Nihat Asya

Talat Sait Halman

Faik Baysal

Bekir Sıtkı Erdoğan

Mehmet Çınarlı

İlhan Geçer

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Hisarcılar Şiir Örnekleri ve Özellikleri

 Hisarcılar Akımı'nın temel ilkelerinden birisi de hece ölçüsüne sıcak bakmaları idi. Ayrıca edebiyatın dilinin yaşayan ve konuşulan dil olması gerektiğini ileri sürmekte idiler. Hisarcılar şiirinin bazı temel özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:

Garip Akımına ve İkinci Yeniciler'e karşı çıkmışlardır.

Klasik edebiyat unsurlarından olan uyak, ölçü gibi unsurları kullanarak doğa, aşk ve vatan sevgisi gibi konuları işlemişlerdir.

Sanatçının bağımsızlığını savunmuşlardır ve hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmaması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

Şiirin özelliğini bozmadan, heceyi, aruzu, serbest şiiri kullanmayı ve hatta şiiri nesre yaklaştırmayı uygun bulmuşlardır.

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Hisarcılar Akımı mensubu baz şairlerin şiirlerinden kısa örnekler şöyledir:

GÖZLERİN İSTANBUL OLUYOR BİRDEN (Yavuz Bülent Bakiler)

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik

 Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden

 Martılar konuyor omuzlarıma

 Gözlerin İstanbul oluyor birden

 ...

AŞK VE ACI BANA (Cemil Meriç)

Hasretin acı veriyor bana

 Bu aşk acısı galiba

 Aşkı yokluğunda buluyorum

 Sana kavuşmaktan korkuyorum

 ...

YALNIZ ÇOCUKLAR BİLİR (Ayla Oral)

Özlerim o günleri

 Çocukça konuştuğumuz

 Yalnız çocuklar bilir öyle konuşmayı

 Bir de çiçeklere şakıyan kuşlar

 Sözleri gerçeğe adanmış

 ...

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