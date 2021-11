His kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hisin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

His kelimesinin yerine eş anlamlısı olan kelime veya kelimelerin de kullanılması mümkündür. His kelimesinin de iki faklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Aynı cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin birden fazla kullanılması durumunda anlatım bozukluğuna sebep olacaktır. Bu yüzden eş anlamlı kelimeler aynı cümle içerisinde kullanılamaz.

His Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

His kelimesinin cümle içerisinde kullanılması sırasında yerine eş anlamlı kelimelerde kullanılabilir. His kelimesinin eş anlamlıları ise duygu ve sezgi kelimeleri olarak bilinmektedir. Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerlerine kullanılabilirler. Böyle durumlarda cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz. His, sezgi ve duygu yazılışları farklı olsa bile aynı anlamlara gelen kelimeler olarak ifade edilebilir. His kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler duygu ve sevgi olarak bilinmektedir. Cümle içerisinde sadece bir tanesi kullanılabilir.

Hissin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

Duygularıma esir oluyorum.

Sezgilerime güveniyorum.

Benim hislerim çok kuvvetlidir.

Yoğun bir duygu birikimi yaşıyorum.

Senin sezgilerinde yanılmadığını biliyorum.

Geçen gün hissettiklerim birer birer çıkıyor.

Bu duyguların sorumlusu sensin.

Geçen günler duygularımı da güçlendirdi.

Sana karşı içimde güzel hislerim var.