Hirsutizm nedir? Aşırı tüylenme (hirsutizm) belirtileri

Hirsutizm, kadınların vücudunda erkeklerdeki koyu renkli kılların benzerlerinin çıkmasına denilir. Genellikle kadınların yüzlerinde, göğüs bölgelerinde ve sırtlarında erkeklerdekine benzeyen sert kıllar çıkar.

Hirsutizm Nedir?

Hirsutizm sonucu kadınlarda sert ve koyu renkli kıllar görülebilir. Bu tüylenmeler ise genellikle belli bölümlerde olur. Vücudun genelinden ziyade yüz, sırt ve göğüs bölgesinde koyu renkli sert kıllar çıkmaya başlar. Aynı zamanda bazen iç uyluk ile alt karın gibi bölgelerde de görülmektedir. Bu tüylenmeler artarak devam ediyor ise virilizasyon meydana geliyor olabilir. Bunun da bazı belirtileri olur. Buna göre vücutta tüylenmelerde artış olduğu takdirde mutlaka alanında uzman iyi bir hekime gitmek gerekecektir.

Aşırı Tüylenme (Hirsutizm) Belirtileri

Kadınlarda gelişen aşırı tüylenmelerin bazı belirtileri vardır. Özellikle yüz bölgesinde daha önce olmayan şekilde tüylenmeler yaşanabilir. Buna bağlı olarak göğüs bölgesi, sırt ve omuzlarda da sert ve koyu renkli tüylenmeler görülür. Bunlar görüldüğünde mutlaka önlem almak lazım. Bu tüylenmelerin yanı sıra aknelerde artış ve seste kalınlaşma yaşanıyor ise mutlaka bir hekime gitmek gerekir. Aynı zamanda bazı durumlarda memelerde küçülme, kas kütlelerinin artışı ile erkek tipi saç dökülmeleri de başlar. Bu gibi durumlarda mutlaka uzmana danışmak gerekir. Bu süreç virilizasyon denilen başka belirtileri de beraberinde getirebilir.

Hirsutizm Nedenleri

Kadınlarda tüylenme olarak da bilinen Hirsutizmin bazı nedenleri vardır. Bu nedenlerin bilinip ona göre tedavi yöntemleri belirlenmelidir. Özellikle Hirsutizm, Polikistik over sendromu yaşayanlarda çok sık görülür. Ayrıca Cushing sendromu ve Konjenital adrenal hiperplazi olanlarda da aşırı tüylenme görülme olasılığı çok yüksektir.

Kadınların yumurtalıklarında ve ya adrenal bez içerisinde erkeklik hormonu üreten bir tümör de aşırı tüylenmeye sebep olur. Bunun yanı sıra risk faktörleri de dikkate alınmalıdır. Özellikle aile de kalıtsal hastalık var ise dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra obezite, insülin direnci, metabolik durumlar ile sendrom varlığı da aşırı tüylenmedeki en önemli risk faktörleri arasında sayılabilir. Hirsutizm ortaya çıktığında kısırlık, depresyon ile adet düzensizlikleri de yaşanabilir.

Aşırı Tüylenme (Hirsutizm) Tedavisi

Aşırı tüylenmede erken teşhis oldukça önemlidir. Bunun için kandan androjen düzeyine bakılır. Ayrıca gereken durumlarda yumurtalık ultrasonu da gerekir. Kesitsel görüntüleme yöntemleri aracılığı ile de tanı bulunur. Sonrasında tanıya uygun bir tedavi yöntemi belirlenir. Yapılacak tedavide epilasyon, traş, ağda ve lazer gibi kişisel bakım tercihleri belirlenir. Gereken durumlarda ilaç kullanımı da uygulanır. En kısa zamanda sonuca ulaşmak adına iki tedavi yöntemi de birlikte uygulanabilir. Tedavide doğum kontrol hapları ile anti-adrojen ilaçlar da kullanılır. Bu ilaçlar etki göstermesi için en az bir 6 ay kullanılması gerekecektir.

Aşırı tüylenme genellikle üreme çağındaki kadınların neredeyse yüzde 8'inde görülür. Bu rahatsızlık hormonlar ile ilgilidir. Hirsutizm'de erkeklik hormonu daha fazla salgılanır. Aşırı tüylenmenin tedavisine geçilmeden önce altında yatan nedenler çok iyi bir şekilde araştırılmalıdır. Kadınlarda aşırı tüylenme oluyor ve hızlı bir şekilde ilerliyorsa mutlaka nedeni araştırılmalıdır. Bu konuda bir hekime danışmak gerekir. Günümüzde aşırı tüylenmenin en önemli nedenlerinden biri Polikistik over sendromudur. Aşırı androjen üretimi nedeni ile Hirsutizm de meydana gelir. Ayrıca özellikle fazla kilolu ve obez kişilerde Hirsutizm görülme oranı çok daha yüksektir. Bu nedenle tedavi sırasında mutlaka kilo verilmesi de önerilmektedir.