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Hırsızlık suçu ve cezası nedir? Hırsızlık suçu zaman aşımı süresi ne kadardır ve uzlaşma nasıl olur

#Hırsızlık#Türk Ceza Kanunu#Mahkeme
Hırsızlık suçu ve cezası nedir Hırsızlık suçu zaman aşımı süresi ne kadardır ve uzlaşma nasıl olur

Dünyanın birçok farklı ülkesi ile beraber Türkiye'de de hırsızlık olayları çok fazla yaşanmaktadır. Tabii genel anlamıyla hırsızlığın kanun kapsamında ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, hırsızlık suçu ve cezası nedir? Hırsızlık suçu zaman aşımı süresi ne kadardır ve uzlaşma nasıl olur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Türk Ceza Kanunu nezdinde belli bir tanımı bulunan hırsızlık, derecesine bağlı olarak farklı cezalar üzerinden ele alınır. Aynı zamanda belli bir süre içerisinde zamanaşımı bulunur ya da üzerinden oluşan suç için uzlaşma gerçekleşebilmektedir.

 Hırsızlık Suçu Nedir?

 Herhangi bir taşınır malın kişinin rızası olmadan kendisine ya da başkasına yarar sağlamak amacıyla alınması hırsızlık suçu olarak bilinmektedir. Oldukça önemli ve ciddi bir suç olması ile beraber, Türk Ceza Kanunu 141. ve 142. maddeleri nezdinde ele alınır. Böylece işlenen suça bağlı olarak mahkeme nezdinde verilen ceza üzerinden kişi farklı biçimlerde cezalandırılır. Bu durum genelde hapis cezası olması ile beraber aynı zamanda kamu hizmeti veya para cezası olarak da ön plana çıkar. Bazı durumlarda tüm bu cezalar bir arada toplanabilir ve kişiye uygulanabilir.

 Hırsızlık Cezası Nedir?

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 Hırsızlığın durumuna ve derecesine bağlı olarak, mahkeme kapsamında hırsızlık cezaları değişkenlik göstermektedir.

 - Basit hırsızlık suçunun cezası 1 yıl ile 3 yıl arasında değişir.

 - Nitelikli hırsızlık suçu ise 3 yıl ile 10 yıl arasında gerçekleşir

 - Bilişim sistemi üzerinden yapılacak hırsızlık konusunda ise 5 yıl ile 10 yıl arasında ceza bulunmaktadır.

 Elbette mahkeme kararı ile beraber hırsızlık suçunun üzerine gelecek başka durumlar kapsamında ceza daha da artabilir ya da azalabilir. Bu doğrultuda hırsızlık ile beraber genel anlamda 3 yıl ile 10 yıl arasında farklı suçlar üzerinden cezalar verilmektedir.

 Hırsızlık Suçu Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

 Hırsızlık suçu kanun nezdinde basit ve nitelikli olarak iki farklı biçimde ele alınır. Aynı zamanda bu bağlamda resen soruşturması gereken suçlardır. Zaman aşımı konusunda ise herhangi bir aşımın olmadığını söylemek mümkündür. Takibi şikayete bağlı suçlar olmadığından dolayı, suçun şikayet üzerinden herhangi bir zaman aşımı bulunmaz.

 En basit hali üzerinden suçlar ele alındığı vakit 8 yıllık dava zamanaşımı, yapılacak şikayet ile beraber yeniden açılabilir. Yani hiçbir zaman aşımı olmadan farklı durumlarda hırsızlık suçu tekrar dava süreci içerisine girebilmektedir. Aynı zamanda şikayetten vazgeçme ile beraber hırsızlık konusunda kamu davasının düşmesi anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda dava devam eder ve sonuçlanana kadar sürdürülür.

 Hırsızlık Suçu Uzlaşma Nasıl Olur?

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 Hırsızlık suçları açısından merak edilen konular içerisinde uzlaşma geliyor. Özellikle basit hırsızlık suçları kapsamında uzlaşma değerlendirilen yöntemler içerisinde gelir. Bu bağlamda gerek soruşturma gerekse kovuşturma ışığı altında, öncelikle basit suçlar için uzlaşmaya gidilir. Eğer karşılıklı olarak herhangi bir uzlaşma söz konusu olmaz ise, o vakit mahkeme devam eder ve sonuçlanana kadar sürdürülür. Böylece hırsızlık gerçekleştiren kişinin suçu kanıtlanırsa, buna bağlı olarak basit ya da nitelikli durum üzerinden ilgili kişi ceza alır. Tabii bu durumda uzlaşma yaşanmadığı takdirde, suç ispatlanmadan zaman dava bu durumda düşebilir.

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 Hırsızlık Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

 Merak edilen diğer bir konu içerisinde hırsızlık davalarına hangi mahkemenin baktığı geliyor. Bu bağlamda hem basit hem de nitelikli ve bilişim suçları üzerinden ortak şekilde bir mahkeme öne çıkmaktadır. O mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemesi olarak öne çıkıyor. Mahkeme nezdinde yapılacak olan dava ile beraber suçluluk ya da suçsuzluk durumu neticelendirilir.

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#Hırsızlık#Türk Ceza Kanunu#Mahkeme