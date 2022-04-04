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Hırdavat Nedir, Ne Anlama Gelir? Hırdavat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hırdavat Nedir, Ne Anlama Gelir Hırdavat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

14. yüzyılda literatüre giren hırdavat kelimesi ''hurde'' sözcüğünden türetilmiştir. Farsça kökenli bir sözcük olan hurde kelimesinin sözlük anlamı küçük şeydir. -At eki ise Arapçada çoğul eki olarak kullanılır. Çekiç, çivi ve boya gibi tadilat ve onarım işlerinde kullanılan şeylere hırdavat denir. Musluk başlığı, eviye, sineklik, balkon fitili ve kapı bandı gibi ürünler de hırdavatçı dükkanlarında satılır.

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Hırdavat ne demek, ne anlama gelir? Hırdavat kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik. 

 Hırdavat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Öteberi 2- Alet 3- Malzeme 4- Gereç 5- Mal 6- Edavat 7- Aygıt 8- Araç 

 Hırdavat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Hurde kelimesinin çoğulu olan hırdavat kelimesinin sözlük anlamı küçük ve önemsiz şeylerdir Ancak bu kelime günümüzde tel, çivi ve menteşe gibi madeni ve metal eşyaları tanımlamak için kullanılır. Hırdavat satan kişilere ise hırdavatçı denir. Günümüzde bu kelime yerine daha çok nalbur sözcüğü kullanılmaktadır. 

 Hırdavat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Hırdavat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

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 İlk Anlamı: Üretim ve tamirat işlerinde kullanılan araç - gereç 

 İkinci Anlamı: Önem verilmeyen, küçük, değersiz 

 Hırdavat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- İşler istediği gibi gitmeyince babasından kalan hırdavatçı dükkanını satmak zorunda kaldı.

 (Sözlük anlamında kullanılmış) 

 2- Arka balkonu hırdavatla doldurmuş.)

 (Mecazi anlamda kullanılmış)

 

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