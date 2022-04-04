Hırdavat Nedir, Ne Anlama Gelir? Hırdavat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Hırdavat ne demek, ne anlama gelir? Hırdavat kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Hırdavat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Öteberi 2- Alet 3- Malzeme 4- Gereç 5- Mal 6- Edavat 7- Aygıt 8- Araç

Hırdavat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hurde kelimesinin çoğulu olan hırdavat kelimesinin sözlük anlamı küçük ve önemsiz şeylerdir Ancak bu kelime günümüzde tel, çivi ve menteşe gibi madeni ve metal eşyaları tanımlamak için kullanılır. Hırdavat satan kişilere ise hırdavatçı denir. Günümüzde bu kelime yerine daha çok nalbur sözcüğü kullanılmaktadır.

Hırdavat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Hırdavat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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İlk Anlamı: Üretim ve tamirat işlerinde kullanılan araç - gereç

İkinci Anlamı: Önem verilmeyen, küçük, değersiz

Hırdavat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- İşler istediği gibi gitmeyince babasından kalan hırdavatçı dükkanını satmak zorunda kaldı.

(Sözlük anlamında kullanılmış)

2- Arka balkonu hırdavatla doldurmuş.)

(Mecazi anlamda kullanılmış)