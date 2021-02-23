Hiragana Alfabesi Nedir Ve Kaç Harf? Hiragana Alfabesi Harfleri Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Hiragana alfabesi aslında Japonya’nın kullandığı oldukça köklü bir alfabe olarak bilinmektedir. Bu nedenle dünyadan pek çok kişi tarafında ve tarih araştırmacıları tarafında Hiragana alfabesi oldukça önemli olmaktadır.

Hiragana Alfabesi Nedir ve Kaç Harf?

Japon imparatorluk döneminden beri iletişim ve yazı diline oldukça önem vermişlerdir. Çünkü Türk devletlerinin içinde olduğu gibi birçok devletin ortak olarak amacı geleceğe emanet olarak bir anı bırakabilmektedir. Özellikle Hiragana alfabesi icat olması ve toplum tarafında kullanılabilir hale gelmesinde bu durum oldukça etkili olmuştur.

Bu alfabe aslında sıfırdan icat olunmayan bir alfabedir. Yani bu alfabe daha çok yine Japon kökeninde bulunana bir alfabe olan kanji alfabesinde türetilmiştir. Fakat unutulmamsın gereken bu alfabe elde edilirken yılların birikimi ve üzerine ustalıkla düşünmeler sonucu oluşmasıdır. Japonya giren birçok yabancı kelimelerde yine bu alfabenin meydana gelmesinde son derece etkili olmuştur.

Genellikle bireylerin daha iyi iletişim kurabilmesi için de bu alfabe üzerinde pek çok yenilikler ve iyileştirmeler olmuştur. İlk olarak Hiragana alfabesi için en başta belirlenen harf sayısı yaklaşık olarak 54 harf olarak belirlenmiştir. Fakat zaman için bu harflerin daha çok yabancı kökenli yazıtlar için gerekli olduğunun kanaatine varılmıştır.

Bunun için alfabenin doğal sırasında yaklaşık olarak 8 harf daha çıkarılmıştır. Bu gün modern olarak kullanılan Hiragana alfabesi için geçerli olan harf sayısı yalnızca 46 harften oluşmaktadır. Dünyanın pek çok yerinden bireylerin Japonca öğrenebilmesi için ilk olarak bu yazıtlar üzerinde uzman olması gerekir. Ayrıca genel Japon kültürel de geçerli olan bazı kural ve kurallar zincirini de bilmesinde fayda vardır.

Hiragana Alfabesi Harfleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İlk bakışta alfabenin oldukça uzun olduğu düşünülmesi oldukça normal karşılanmaktadır. Fakat genel olarak Hiragana alfabesi içinde geçerli olan 46 harfin hepsi her konuşma ve yazma anında kullanılmamaktadır.

Bunun nedeni Japoncanın odlukça farklı bir dil yapısına ait olmasıdır. Her dilde olduğu gibi bu dilde de bazı yenilik ve bazı onarımlar ile yeni alfabenin kullanımı yaygınlaşmıştır. Dünyanın birçok yerinde çok fazla kullanılması nedeni ile tercih edilme sıklığı her geçen gün artmaktadır.