Hipotiroidi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Hipotiroidi Tanısı Ve Tedavi Yöntemleri..

Hipotiroidi teşhisi koyabilmek için fiziksel muayene, hormon seviyelerinizi ölçen bir kan testi ve semptom değerlendirilmesi yapılması gerekir. Hastalığın tedavisi günlük olarak alınması gereken sentetik tiroid hormonu ile yapılır.

Hipotiroidi Nedir?

Hipotiroidi, Tiroitin az çalışması, hipotiroidi olarak da tanımlanır. Hipotiroidinin en sık görülen belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, kabızlık, konsantrasyon güçlüğü, çabuk üşüme ve soğuğa dayanıksızlık görülür. Bazen dermatolojik hastalıklardan dolayı ortaya çıktığı düşünülen ciltte kabalaşma, cilt kuruluğu, turuncuya dönen renk değişiklikleri de tiroit bezinin az çalışması sonucunda ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda bir endokrinoloji uzmanına başvurulması gerekir.

Tiroit bezinin yeteri kadar çalışıp çalışmadığı beynin “hipofiz” ismi verilen yerden salgılanan “TSH hormonu” değerleri ile anlaşılır. TSH, tiroit bezinde hormon üreten yapıları uyararak bunların daha fazla üretilmesini ve kana karışmasını sağlar. Tiroit bezi normalden daha az çalıştığı zaman hipofizden TSH’nın kana verilme oranı da artar. Gerekli miktarda tiroit hormonu salgılanamadığı zaman hipotiroidi adı verilen bir sağlık sorunu ortaya çıkar ve dokulara da yeterince tiroit hormonu salgılanamaz. Bunun sonucunda ise, insanların da metabolizma da doğal olarak önemli ölçüde yavaşlar.

Hipotiroidi Belirtileri Nelerdir?

Hipotiroidi belirtileri pek çok hastalık ile benzer belirtiler gösterir. Hipotiroidinin en çok görülen belirtileri arasında, yorgunluk, halsizlik kabızlık, konsantrasyon güçlüğü, çabuk üşüme ve soğuğa tahammülsüzlük yer alır. Bazı dermatolojik hastalıklardan kaynaklanan bazı cilt sorunları ve ciltte meydana gelen renk değişiklikleri de tiroit bezinin az çalışması sonucunda gelişebilir. Hipotiroidinin başlıca belirtileri,

Konsantrasyon bozukluğu, hafıza zayıflığı,

Adet düzensizliği,

Kilo artışı,

Şişkinlik,

Halsizlik,

Ses kısıklığı,

Üşüme titreme,

El, yüz ve gözde şişlik,

Uyku bozukluğu ve depresyon,

Ciltte kuruma,

Saçlarda dökülme,

Az terleme,

Kansızlık, B12 eksikliği

Hipotiroidi Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

Geçmiş zamanlarda genellikle tiroit hastalığına teknolojik yetersizlikler nedeni ile tanı konulamıyordu. Günümüzde ise ilerleyen tıp sayesinde bu hastalıkların teşhisi kısa bir zaman içinde birkaç kan testi ile konulabiliyor. Hastalığın tedavisinin daha kolay yapılabilmesi için erken teşhis yapılması oldukça önemlidir. Bunun yanında tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile birlikte tiroit bezi kanserleri de daha kolay bir şekilde teşhis edilerek, erken dönemde başarı ile tedavi edilebilir duruma geliyor.

Tiroit bezi hormonlarının vücuda yeterli bir şekilde salgılanıp salgılanmadığını T3, T4 ve hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH hormonunun testi ile değerlendirilmesi gerekir. Tiroit bezine karşı üretilen antikorların tespitinde ise, tiroit ultrasonografisi de yardımcı tanı testleri arasında yer alır. Tüm dünyada ve ülkemizde tarama testi olarak şeklinde kullanılan TSH testinin anormal olması halinde diğer yardımcı testler de kullanılabilir. TSH testiniz 3.90’dan çok ise, tiroit bezinizde bir sorun olduğu ortaya çıkabilir.

Hipotiroidi Tedavisi

Hipotiroidi tedavisi eğer hastalık haşimato nedeni ile ortaya çıkmışsa tiroit bezi yıllar içerisinde tahrip olduğundan dolayı tiroitin salgılayamadığı hormonu yerine koyması gerekir. Bu tedavi ise, ömür boyu sürebilir. Tiroidin az çalışması halinde verilen hormon takviyesi ilaçlar tablet şeklinde alınır. Bu tabletlerin mutlaka doktor kontrolünde onun belirlediği ölçüde alınması gerekir. Sabah aç karnına, kahvaltıdan en az 30 dakika önce içilmesi gerekir. Bu ilaçlar mide ilaçları, demir ilaçları, kalsiyum tabletleri ile birlikte ya da yemekle alınması sonucunda bağırsakların emilimi bozularak etki gösteremezler.