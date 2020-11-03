Hipopitüitarizm Hastalığı Nedir Ve Nasıl Oluşur? Hipopitüitarizm Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgiler

İnsanlarda hipofiz bezlerinde oluşan problemlere bağlı olarak oluşan hipopitüitarizm hastalığı, hemen her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Hipofiz yetmezliği olarak da bilinen bu hastalık, oldukça ciddi ve tedavisi kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir hastalık çeşididir.

Hipopitüitarizm Hastalığı Nedir?

Hipopitüitarizm, çok yaygın olarak rastlanılan ve bilinen bir hastalık türü değildir. Bu nadir görülen hastalıkta hipofiz bezinin, hormonlarından birini ya da daha fazlasını üretmediği veya yeterli miktarda üretemediği bilinmektedir. Hipofiz bezi, beynin tabanında, burnun arkasında ve kulakların arasında yer alan küçük bir fasulye biçimine haiz bezdir. Bu büyüklüğe sahip olmasına nazaran vücudumuzun hemen her bölümünü etkileyen hormonları salgılayan önemli bir bezdir.

Hipopitüitarizm Nasıl Oluşur?

Hipopitüitarizm, çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşmakta olan bir rahatsızlıktır. Hipofiz bezinde oluşan tümörler, doğum sırasında görülen aşırı kanamalar, kafa travmaları, sarkidoz ve hemokromatoz gibi rahatsızlıklar hipopitüitarizmin oluşumuna sebep olan başlıca etmenler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda hasara bağlı olmadan hipotalamustan salgılanan hormonların düzensizliği, hiç hormon salgılanmaması hipopitüitarizmi oluşturan nedenler arasında göze çarpmaktadır. Hipofizi ile alakalı olarak radyoterapi gören hastaların iki yıl içerisinde hipopitüitarizm riski oldukça yüksek olmaktadır.

Hipopitüitarizm Belirtileri Nelerdir?

Hipopitüitarizm aşağıda sıralanan belirtilerden birini ya da daha fazlasını içerebilmektedir:

- Aşırı susuzluk

- Sık idrara çıkma

- Yorgunluk

- Zayıflık

- Mide ağrısı

- İştah azalması

- Bulantı ve kusma

- Kabızlık

- Anemi

- Eklemlerde sertlik

- Hipofizit (Hipofiz Bezinin İltihabı)

- Baş ağrısı

- Baş dönmesi

- Soğuğa karşı hassasiyet

- Histiyositozis

- Kilo kaybı ya da kilo alımı

- Erkeklerde; saç dökülmesi (yüzde, koltuk altlarında ya da kasık bölgesinde), cinsel dürtüde azalma, kısırlık

- Çocuklarda, büyüme ve cinsel gelişim ile ilgili problemler

- Kadınlarda; koltuk altı ya da kasık kıllarının kaybı, cinsel dürtüde azalma, kısırlık, emzirme ile ilgili problemler, düzensiz ya da adetsiz dönemler ile sıcak basmaları.

Hipopitüitarizm Tedavisi Hakkında Bilgiler

Hipopitüitarizm tedavisi, çoğunlukla eksik olan hormonların giderilmesini içermektedir. Bedende hangi hormon eksik ise hastaya bu hormon ilacı verilmektedir. Doktorlar ayrıca hasta ya da stres altında olunduğu zamanlarda ekstra kortizon (hormon) alımını da isteyebilmektedir. Hipopitüitarizm hastalığının nedeni eğer bir tümör ise bu tümörü ya da radyasyon tedavisini kaldırmak amacı ile ameliyat yöntemine başvurulabilmektedir. Gerekli görülürse uzman doktor görüşü doğrultusunda kısırlık içinde ilaç verilebilmektedir.

Hipopitüitarizm hastalığından dolayı tedavi gören hastaların düzenli olarak check-up yaptırmaları oldukça önemlidir. Bu kontroller hiçbir şekilde aksatılmamalıdır. Bununla birlikte acil bir durum halinde duruma ilişkin doğru bilgi sağlayan bir bilezik ya da kolye gibi tıbbi kimlik takılması da tavsiye edilebilmektedir. Hipopitüitarizm tedavisi, belirtiler gibi nedene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu süreçte eksik olan hormon yerine konulmakta ve bu tarz tedaviler ömür boyu sürebilmektedir.

Hipopitüitarizm tedavisinde ilk etapta bu hastalığın altında yatan sorunun tedavisi gereklidir. Tümör kaynaklı bir hipopitüitarizm hastalığı söz konusu olduğu zaman bu durumda hipofiz bezinde bulunan tümörün alınması veya radyoterapi ile küçültülmesi gereklidir. Tümör tedavisinde hastaların durumunda normale dönme görülmez ise genellikle yine hormon tedavisine başvurulmaktadır. Hormon tedavisinde hastaların hormon seviyeleri dikkatli bir şekilde kontrol edilmektedir ve bu biçimde doz ayarlamaları gerçekleştirilmektedir. Özellikle hamile hastalarda doz ayarlaması oldukça önemlidir.