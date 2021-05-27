Hipoksi nedir ve neden olur? Hipoksi (Oksijen eksikliği) belirtileri nelerdir

Hipoksi, vücudun herhangi bir nedenden dolayı yaşadı travma sonucunda oluşabilen bir durumdur.

Hipoksi Nedir ve Neden Olur?

Canlılar sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için oksijen alması gerekiyor. Oksijen durumunun yetersiz olmasıyla birlikte ortaya çok fazla sağlık sorunları çıkabiliyor. Vücut içerisinde yeterli oksijen olmadığında bu durum hipoksemi veya hipoksi olarak değerlendirilir. Bu durumlar çok tehlikeli olarak biliniyor. Kişiler böyle durumlar yaşadığında mutlaka sağlık kuruluşlarına gidilerek, muayene olunması gerekir. Oksijen yeterli olmadığında beyin ve karaciğer gibi organlarda bazı belirtiler görülür. Bu durumun uzun sürmesiyle birlikte büyük hasarlar oluşabilir. Hipoksi, solunan havada ve arteriyel kan içerisinde bulunan oksijen miktarlarının azalmasıyla birlikte görülür.

Kan içerisine yeterli miktarda oksijen ulaşmadığı zamanlarda hipoksi ortaya çıkar. Hipoksinin bazı farklı çeşitleri bulunuyor. Bu çeşitlerin gösterdiği belirtiler veya etkiler her zaman kişilerde farklılık gösterebiliyor. Bu çeşitler şu şekilde sıralanabilir;

Hipoksik hipoksi

Hipemik hipoksi

Stagnant hipoksi

Histotoksik hipoksi

Bu durumların dışında görülen bazı farklı hipoksilerde bulunuyor. Özellikle tümör ve serebral hipoksisi de pek çok insanda görülebilen bir durumdur. Hipoksik hipoksi türünde genellikle dokularda yeterli miktarda oksijen bulunmuyor. Çünkü dokulara ulaşan oksijen oranı oldukça düşüktür.

Hipermik hipokside, hemoglobin seviyesinin düşmesiyle birlikte kanda bulunması gereken oksijen azalma gösterir. Bu nedenden dolayı bu hipoksi türü ortaya çıkar. Stagnat hipoksi, kan akımının yetersiz olması durumunda ortaya çıkara, insanların bazı belirtiler göstermesine neden olur.

Hipoksiye neden olan birçok neden bulunuyor. Bu nedenler zamana ve kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Pek çok kişi bu durumu görülen belirtilerle anlayabiliyor. Hipoksiye neden olan bazı durumlar şu şekildedir;

Kimyasal veya gaz zehirlenme durumları

Havacılık veya dağcılık

Akciğer sorunları

KOAH

Amfizem

Bronşit

Astım

Uyku apnesi

Bazı ilaçlar

Kalp sorunları

Anemi

Bu hastalıklara sahip olan kişilerde hipoksi oldukça fazla görülür. Oksijen yetersizliği bu nedenlerden dolayı oluşabiliyor. Kişilerin bu hastalıkları bulunuyorsa, kullandığı ilaçları aksatmaması gerekir. Aynı şekilde sorunların devam etmesi durumunda veya ilaçların yetersiz kalması durumunda tekrar doktorlara başvurulması önemlidir. Riske atılmayacak bir durum olmasından dolayı, mutlaka önlem alınması gerekiyor.

Hipoksi (Oksijen Yetersizliği) Belirtileri Nelerdir?

Hipoksi yaşayan kişiler bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtilerin şiddeti herkeste farklı olabilir. Görülecek olan belirtilerin her kişide farklı görülmesi, farklı hastalığı işaret edebilir. Fakta bu durumun netleştirilmesi için mutlaka sağlık kuruluşların gitmek gerekir. Bu durum çok ciddi olduğundan ve ölümlere yol açtığından, mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Kişiler görülen belirtileri mutlaka önemseyerek, uzmanlara muayene olmalıdır. Hipoksinin görülen belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Nefes darlığı

Hızlı nefes alma

Yavaş nefes alma

Baş ağrıları

Huzursuzluk

Kalp ritim bozukluğu

Çarpıntılar

Taşikardi

İletişim kuramama

Karışıklık

Dikkat kaybı

Algı kaybı

Koma

Ölüm

Görülebilecek bu belirtiler kişilerde farklı seviyelerde olabiliyor. Bazı kişiler bu durumu seyrek şekilde geçirirken, bazı kişiler de şiddetli bir şekilde geçirebiliyor. Son derece riskli olan bu durumun önemsenmesi gerekiyor. Özellikle iletişim kuramama gibi durumlarda, kişiler daha kötü bir süreç yaşayabilir. Herhangi uzun süren bir belirtiyle birlikte kişiler zaman kaybetmeden hastaneye gitmesi gerekir. Ölüme yol açacak bir durum olmasından dolayı, mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.