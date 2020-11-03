Hipogonadizm nedir ve nasıl oluşur? Hipogonadizm (Cinsiyet hormonları yetersizliği) belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler

Hipogonadizm sonucunda kız çocuklarda yumurtlama ve adet düzensizliğine erkeklerde de sperm eksikliğine neden olur. Bu rahatsızlık kandaki hormon düzeyinin düşmesinde etkili rol oynaması ile bilinir. Hastalıkla ilgili gerekli bilgiye sahip olunduğunda doğru tedaviler de uygulanabilir.

Hipogonadizm Nedir ve Nasıl Oluşur?

Hipogonadizm hormonları ilgilendiren bir tür hastalıktır. Özellikle bu biokimyasal olarak serum testosteron düzeyinin düşmesi ile birlikte fizyolojik olan testis volümünde belli miktarda düşüklüğe de neden olur. Gonadotropin hormonlar hipofizden kan dolaşımına doğru dökülürler. Bu da kadınlarda yumurtalıklara erkeklerde ise testislere ulaşır. Bu şekilde cinsiyet hormonları tetiklenir.

GnRH aynı zamanda kadınlarda yumurtlamayı ve östrojen hormonunun üretiminde rol alan folikül uyarıcı hormon ile leteinize edici hormon sentezini sağlar. Aynı zamanda testosteron salgılanması da denetlenir. Hipogonadizm'de kadınlarda ve erkeklerde hormon düzeyinin düşüklüğü etkilenebilir. Özellikle androjen düzeyi kanda düşük olan erkeklerde hipoadrenojenizm denilir.

Hipogonadizm (Cinsiyet Hormonları yetersizliği) Belirtileri

Hipogonadizm tedavisinde doğru tedavi yöntemleri çok önemlidir. Doğru tedavi için öncelikle doğru tanı konulması gerekir. Özellikle erkeklerde görülen Hipogonadizm belirtileri arasında testis gelişimi ve penis büyüme eksikliği görülür. Bunun yanı sıra gecikmiş kemik yaşı ile sürekli yorgunluk da önemli belirtiler arasındadır. Aynı zamanda erkeklerde yetersiz ereksiyon, vücut yağı artması ve meme dokusunun büyümesi de önemli belirtiler arasındadır. Hipogonadizm kadınlarda belirti gösterirken öncelikle adet kesilmesi yaşanır. Aynı zamanda cinsel dürtünün azalması ile meme büyümesi de görülür. Aynı zamanda vücutta kıl ve saçların dökülmesi de olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde doktora gitmek gerekir.

Tedavisi Hakkında Bilgiler

Erkeklerde ve kadınlarda Hipogonadizm tedavisi için erken hareket etmek çok önem taşıyor. Kadınlarda tedaviye başlandığı anda hormonlar için ek östrojen hormonu arttırılır. Ayrıca cinsel isteksizliğin giderilmesi için de düşük dozda testosteron verilir. Adet düzensizlikleri ve hamile kalmakta sorun var ise yumurtlamayı tetikleyen hormon iğnesi ve ya hap verilir. Erkeklerde tedavi için ise testosteron replasman tedavisi uygulanır. Aynı zamanda bu aşamada enjeksiyon, jel ve pastil de verilebilir. Kullanılan bazı hormon enjeksiyonları ise ergenliği tetikleyerek sperm üretimini arttırmaya yardımcı olacaktır.

Erkeklerde ve kadınlarda Hipogonadizm sonsuza dek devam edecek kronik bir rahatsızlıktır. Bunun tedavisi için doğru şekilde hareket etmek gerekir. Bu tedavinin bitmesinden sonra seks hormonunun seviyesi iyice düşebilir. Bu nedenle tedavi öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında uzman bir terapistte psikoterapi alınmalıdır. Bu şekilde süreç takibi yapılabilir. Bu rahatsızlığın tedavisi nedene göre yapılmaktadır. O nedenle önce hastalığın tanısı doğru şekilde saptanmalıdır. Hemen ardından ise buna uygun olarak bir tedavi yöntemi belirlenmelidir. Ayrıca bu rahatsızlıkta öncelikle tedavinin amacı belirlenir. Sonrasında ise buna uygun bir tedavi oluşur.

Hipogonadizm genellikle stres kaynaklı olabiliyor. Ayrıca bu rahatsızlık obezite ve beslenme sorunlarından da kaynaklanıyor. Bu rahatsızlığın tedavisinde genellikle spor ve hareketli yaşam tarzı öneriliyor. Aynı zamanda sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı ile bu hastalıktan da korunmak mümkün. Tüm bu uygulamalar ile birlikte ilaç tedavisi de olduğunda bu hastalığın da üstesinden gelinebilir. Hipogonadizm teşhis edilirken bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir. Uzman bir hekim cinsel gelişim yaşının uygun düzeyde olup olmadığını belirlemek için fiziksel kontrol yapar. Ayrıca kas kitlesi, vücut, saç ve cinsel organlar incelenir. Aynı zamanda hormon testleri de yapılır. Ayrıca kadınlarda da östrojen seviyesi test edilir. Erkeklerde ise testosteron düzeyi test edilir. Bu sayede tanı konulur.