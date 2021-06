Hipodrom nasıl yazılır? TDK’ya göre hipodromun yazımı

Hipodrom, tarihte ilk olarak Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde görülen, atlı sporların yapıldığı stadyum, koşu yolu. Geçmişte hem at hem de atlı araba yarışları için kullanılan bu alanlar, günümüzde sadece önemli bir şans oyunu olan at yarışları için kullanılmaktadır. Ayrıca hipodrom sözcüğü artık yalnız koşu pisti için değil aynı zamanda atların ahırlarını da içeren tüm spor tesisi için kullanılmaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olan hipodrom, at yarışlarının yapıldığı alan anlamına gelir.

HİPODROM NASIL YAZILIR?

Hipodrom kelimesi, önünde bir özel isim yer almadığı sürece küçük harflerle yazılır. Ancak 'Roma Hipodromu' gibi özel isim olarak kullanıldığında büyük harfle yazılmalıdır. Ve kendisinden sonra alınan takı ayıraç ile kullanılmalıdır.

Örnek: Roma Hiporomu'nun

Fakat özel isimle birlikte kullanılıp, kullanıldığı özel isimle hiçbir bağı yoksa, yine küçük harfle yazılmalıdır.

Örnek: Sultanahmet Meydanı, hipodrom kalıntıları