Hipodrom nasıl yazılır? TDK’ya göre hipodromun yazımı
Dili doğru kullanmak her zaman önemli bir konu olsa da bazı kelimelerin yazım kurallarına uygun şekilde kullanılması o kadar da kolay olmayabiliyor. Yazım hatalarının en sıklıkla yapılan örneklerinden biri de 'Hipodrom' kelimesidir. Hipodromun nasıl yazıldığı ve büyük ya da küçük harfle mi başlayacağı konusu akıllarda soru işareti bırakıyor. Peki hipodrom nasıl yazılır? Ne zaman büyük ne zaman küçük harfle yazılır? İşte hipodromun TDK'ya göre yazılışı ve anlamı...
Hipodrom, tarihte ilk olarak Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde görülen, atlı sporların yapıldığı stadyum, koşu yolu. Geçmişte hem at hem de atlı araba yarışları için kullanılan bu alanlar, günümüzde sadece önemli bir şans oyunu olan at yarışları için kullanılmaktadır. Ayrıca hipodrom sözcüğü artık yalnız koşu pisti için değil aynı zamanda atların ahırlarını da içeren tüm spor tesisi için kullanılmaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olan hipodrom, at yarışlarının yapıldığı alan anlamına gelir.
Hipodrom kelimesi, önünde bir özel isim yer almadığı sürece küçük harflerle yazılır. Ancak 'Roma Hipodromu' gibi özel isim olarak kullanıldığında büyük harfle yazılmalıdır. Ve kendisinden sonra alınan takı ayıraç ile kullanılmalıdır.
Örnek: Roma Hiporomu'nun
Fakat özel isimle birlikte kullanılıp, kullanıldığı özel isimle hiçbir bağı yoksa, yine küçük harfle yazılmalıdır.
Örnek: Sultanahmet Meydanı, hipodrom kalıntıları