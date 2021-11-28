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Hiperpigmentasyon nedir, nasıl tedavi edilir? Hiperpigmentasyon hangi hastalıkta görülür?

Hiperpigmentasyon nedir, nasıl tedavi edilir Hiperpigmentasyon hangi hastalıkta görülür

Günümüzde, bir çok kişi tarafından anlamı bilinmeyen hastalık isimleri bulunmaktadır. Hiperpigmentasyon ise sıklıkla duyulan bir hastalık olarak nitelendirilmemektedir. Hiperpigmentasyon nedir, nasıl tedavi edilir? Hiperpigmentasyon hangi hastalıkta görülür? Hiperpigmentasyon hastalığının ne anlama geldiğini öğrenmek ve hastalık ile ilgili detayları sizler için derledik.

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Hiperpigmentasyon hastalığı yaygın olarak karşılaşılan bile ismi duyulduğu zaman bilinen bir hastalık değildir. Hiperpigmentasyon ciltte meydana gelen düzensiz pigmentasyonları ifade etmektedir. Bir diğer ismi ile ciltte pigment bozukluğu olarak da bilinmektedir.

 Hiperpigmentasyon Nedir?

 Hiperpigmentasyon hastalığı halk arasında yaygın olarak bilinen bir hastalık ismi olmasa bile ciltte pigment bozukluğu olarak bilinmektedir. Vücudun farklı yerlerinde görülme ihtimali bulunsa bile sıklıkla yüz bölgesinde meydana geldiği bilinmektedir. Cilt yapısına göre belirli bir pigment düzeyi bulunmaktadır. Güneş ışınlarına fazladan maruz kalmaya bağlı olarak cildin bronzlaşması da hiperpigmentasyona sebep olabilmektedir.

 Hiperpigmentasyon aynı zamanda pigment eksikliğine ve pigment fazlalığına bağlı olarak da meydana gelen bir hastalık olarak ifade edilebilir. Hiperpigmentasyon ciltte belirli bir bölgede fazla melanin toplanmasına bağlı olarak ortaya çıkan koyu leke görünümü olarak ifade edilebilir.

 Hiperpigmentasyon Nasıl Tedavi Edilir?

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 Hiperpigmentasyon tedavisi için kullanılan çeşitli tedavi yöntemlerinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Seçilen tedavi yöntemleri ise hiperpigmentasyonun tipine ve şiddetine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Tedavi etmek amacıyla kimyasal peeling ve lazer tedavisi sıklıkla kullanılmaktadır. Kullanılan kimyasal peeling tedavisi, istenmeyen ve fazla olan melaninin ciltten dökülmesi için gerekli tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.

 Hiperpigmentasyon için kullanılan bir diğer yöntem ise fraksiyonel lazer tedavisi olarak bilinmektedir. En fazla tercih edilen ve en etkili yöntemler arasında yer alan hiperpigmentasyon tedavilerinden birisidir. Cilde uygulanan küçük lazer enerjisi ile tedavi gerçekleşmektedir. Vücutta bulunan lekelerin giderilmesi için en etkili yöntemler arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda Ipl lazer tedavisi de hiperpigmentasyon tedavisi için tercih edilmekte olan bir yöntem olarak bilinmektedir.

 Hiperpigmentasyon Hangi Hastalıkta Görülür?

 Görülen bazı hastalıklara bağlı olarak vücutta hiperpigmentasyon görülme ihtimali de artmaktadır. Farklı unsurlara bağlı olarak hiperpigmentasyon meydana gelmektedir. Yapay veya doğal bir şekilde bronzlaşmak en temel etken olarak bilinmektedir. Buna bağlı olarak radyasyon ve güneş ışınlarına maruz kalmak da hiperpigmentasyona yol açabilmektedir. Endokrin sebeplere ve hastalıklara bağlı olarak da hiperpigmentasyon görülebilmektedir.

Addison hastalığı

Gebelik

Östrojen Tedavisi

Bazı tümörler

Nelson sendromu

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Kronik karaciğer rahatsızlıkları

Kronik böbrek yetmezliği

Wilson hastalığı

Aynı zamanda kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak da hiperpigmentasyon görülme ihtimalinin olduğu söylenebilir. Sıklıkla rastlanılmasa bile ağır metal zehirlenmelerine bağlı olarak da ciltte hiperpigmentasyon görülmesi mümkün olmaktadır. Ciltte oluşan rahatsızlıklar arasında yer alan hiperpigmentasyon farklı etkenlere bağlı olarak ciltte ortaya çıkabilmektedir.

 Hiperpigmentasyon Sorunu

 Hiperpigmentasyon sorunu cildin pürüzsüz, lekesiz ve renk eşitliği sağlanmasına yönelik olarak çıkan bir engel olarak ifade edilebilir. Hiperpigmentasyon bir cilt sorunu olarak bilinmektedir. Ciltte bulunan fazla pigmentleri ifade etmekte olan bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Hiperpigmentasyon sorununun çözümü için ise kullanılan çeşitli tedavi yöntemlerinden birisi tercih edilebilir. Hiperpigmentasyon, melanin adlı pigmentin fazladan üretilmesine bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Melanin ise cilde renk verme özelliğine sahip olarak bilinmektedir.

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 Doğru ve düzenli bir şekilde yapılan cilt bakımı ile hiperpigmentasyon sorununun önüne geçilmesi mümkün olmaktadır. Cilt üzerinde yamalı ve pürüzlü bir görünümün oluşmasına bağlı olarak hiperpigmentasyon görülme ihtimalinin de yüksek olduğu söylenebilir. Cilt bakımları ve lazer tedavileri ile hiperpigmentasyon sorununun önüne geçmek de mümkün olmaktadır.

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