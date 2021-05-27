Hipermetrop nedir ve neden olur? Hipermetrop belirtileri ve tedavileri

Hipermetrop bazı belirtiler ile ortaya çıkar. Bundan dolayı hipermetrobun belirtilerini iyi analiz etmek gerekir. Hipermetrop için ise birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Göz hastalıkları için hipermetrop tedavisi doktor tarafından belirlenir.

Hipermetrop Nedir?

Hipermetrop bir göz kusurudur. Hipermetrop yakını görememe göz hastalığı olarak bilinmektedir. Tıpta hipermetrop olarak adlandırılır. Gözün ön arka çapı normalden daha kısa olur. Bunun sonucunda ise hipermetrop oluşmaktadır. Hipermetropta uzak iyi görülürken yakın tam olarak net görülemez. Hipermetrop yakın bulanıktır.

Hipermetrop Neden Olur?

1) Kornea Düzlüğü

Doğuştan olarak gelen bir takım faktörler ile birlikte kornea da düzlük oluşmaktadır. Kornea düzlüğü zamanlar hipermetroba neden olmaktadır. Kornea düzlüğü doğuştan direkt olarak kornea düzlüğüne sebebiyet verir.

2) Diyabet

Diyabetin ilerlemiş tip dereceleri arasında hipermetrop meydana gelmektedir. Diyabetin ilerlemiş evreleri sonucunda gözde kusurlar meydana gelebilir. Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde diyabet hastalarında yakını görememe yani hipermetrop hastalığı gözlemlenmiştir.

3) Retinada Yer Alan Kan Damarları

Sağlıklı bir şekilde görmek için retina çok önemlidir. Retina görmeyi sağlayan en önemli göz organı olarak bilinmektedir. Retinada yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan kan damarları olabilir. Retinada yer alan kan damarları da hipermetroba neden olmaktadır.

4) Göz Bebek Kısalığı

Normal bir insanda göz bebeğinin boyutu tam olarak 23 milimetreden uzundur. Göz bebeğinin 23 milimetreden küçük olması sonucunda da yine hipermetrop ortaya çıkar. Hipermetrop yani yakını görememe kusurunun en büyük nedenleri arasında göz bebeği kısalığı gelmektedir.

Hipermetrop Belirtileri

1) Yakını Bulanık Görme

Özellikle kitap, gazete okuduğunuzda ya da telefon ile uğraştığınız da yazıları bulanık görme sorunları ortaya çıkar. Yakını bulanık görme hipermetrobun en önemli belirtileri arasındadır. Hipermetrop göz kusuruna sahip olanların çoğu hipermetrop hastasıdır.

2) Gözleri Kısmak

Hipermetrop yakını görememe kusurudur. Eğer yakını okumak için gözlerinizi sürekli olarak kısıyorsanız hipermetrop göz kusuruna sahipsiniz demektir. Hipermetrop için belirtilerin arasında gözleri kısmak gelmektedir.

3) Göz Kırpması

Sık sık göz kırpması da hipermetrop belirtileri arasında yer almaktadır. Hipermetrop göz kusuruna sahip olan kişiler sürekli olarak gözlerini kırpar. Gözler bulanıklaştığından dolayı daha iyi görmesi açısından göz kırpması gerçekleşir.

4) Baş Ağrısı

Hipermetrop hastaları yakını okuma durumlarında sıklıkla baş ağrısı görülür. Bu baş ağrısı yalnızca okuma esnasında meydana gelmektedir. Baş ağrısı da yine önemli belirtiler arasındadır.

Hipermetrop Tedavileri

1) Gözlük Tedavisi

Hipermetrop tedavisinde en çok kullanılan tedavi seçenekleri arasında gözlük tedavisi gelmektedir. Hipermetrop hastalarına verilen yakın gözlüğü sayesinde hastalar yakını artık istediği gibi görebilir. Düzenli olarak gözlük tedavisi kullanılması sonucunda hipermetrop hastalığı tedavi edilmektedir. Hipermetrop hastalığı tedavisinde gözlük tedavisinin ne kadar süre kullanılması gerektiği doktor tarafından belirlenir. Gözlük tedavisinde sürekli olarak hasta belirli periyot diliminde kontrol edilir.

2) Lazer Tedavisi

Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde lazer ile birlikte de tedavi yapılır. Lazer ile gözün iç yapısı iyileştirilir. Bu şekilde hipermetroba neden olan göz kusurları lazer ile birlikte tedavi edilmiş olur. Lazer tedavisi en çok kullanılan tedavi seçenekleri arasındadır.