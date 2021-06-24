Hiperemi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Aktif Ve Pasif Hiperemi Hakkında Bilgi

Hiperemi, organlara giden kanın artmasıdır. Bu durum bazı sebepler söz konusu olduğunda hayat kalitenizi etkileyecektir.

Hiperemi Nedir?

Hipereminin ortaya çıkmasının birkaç farklı nedeni vardır. Bazen, vücutta ciddi bir şeyin meydana geldiğinin bir işareti olan hastalıktan kaynaklanabilir. Diğer zamanlarda, vücuttaki aktiviteye karşı temel bir fiziksel tepki olabilir. Bunun için hipereminin kökenine inmek gerekmektedir.

Hipereminin Belirtileri Nelerdir?

Çoğu hiperemi vakası, aktiviteye iyi huylu, sağlıklı tepkilerdir. Hipereminin belirtileri;

Kızarıklık,

Sıcaklıktır.

Bununla birlikte, farklı semptom türleri üretebilen farklı hiperemi nedenleri vardır. Yine de en belirgin semptomları bunlardır.

Hipereminin Nedenleri Nelerdir?

İki tür hiperemi vardır. Türleri bilindiğinde hipereminin nedeni de kolayca bulunabilir. Bunlar;

Aktif hiperemi

Pasit hiperemidir.

Aktif Hiperemi Nedir?

Aktif hiperemi, bir organın daha fazla kan talebine yanıt olarak kan akışının artmasıdır. Bunun nedeni;

Egzersiz yapmak oldukça önemlidir. Diğer yandan bu eylem kalp ve kaslara daha fazla kanın ve oksijenin gitmesine neden olur. Vücudunuz talebe cevap verir ve kan hücreleri bölgeye hücum eder.

Sindirim; yemek yerken, vücudun onu parçalaması ve kullanmak için besinleri çıkarması gerekir. Bu sürece yardımcı olmak için kan mideye ve bağırsaklara akar.

Ateşlenmek; vücut ısısı arttığında, vücudun aşırı ısıyı atmasına yardımcı olmak için cilde fazladan kan akar.

Sıcak basması ve kızarma; Perimenopoz sırasında, vücut adet görmeyi durdurmaya hazırlanırken hormonlar dalgalanır. Hormonlardaki bu dalgalanmalar sıcak basmalara neden olabilir. Sıcak basması cilde kan akmasına neden olur. Kızarmanın da benzer bir etkisi vardır.

Yaralanma ve Enfeksiyon; yaralanma veya enfeksiyon meydana geldiğinde, vücut yarayı onarmak ve enfeksiyonla mücadele etmek için bölgeye kan gönderir. Kan, vücudun kendi kendini onarmasına yardımcı olan önemli bağışıklık hücrelerini taşır. Şiddetli travma ve enfeksiyon, ciddi hiperemi ve şişmeye neden olabilir.

Blokaj; arter, yeni bloke ya da kısıtlamak o bölgeye kan akışında artışa neden olacaktır. Yatak istirahatı tıkanmalara neden olabilir.

Pasif Hiperemi Nedir?

Pasif hiperemi, vücuda pompalanamayan kan artışı veya birikmesidir. Genellikle, kötü fonksiyona, bir arter veya damarda tıkanmaya neden olan bir hastalık nedeniyle oluşur. Bunlar;

Kalp yetmezliği; kanı vücuda pompalama sürecinde, oksijenden zengin kan kalbin bir tarafına akar ve diğer tarafa pompalayarak kanı vücuda gönderir. Kalp vücuda kan pompalayamazsa, karaciğer, böbrekler, dalak ve akciğerler gibi diğer organlarda birikebilir ve tıkanıklığa neden olabilir. Bu, başka ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Blokaj; arter, bloke ya da kısıtlama damarlar üzerinde kalıcı baskıya neden olan yatak istirahati, hiperemiye ve yatak yaralarına neden olabilir.

Tromboz; bir damarda veya bir arterde oluşan bir pıhtıdır. Bu pıhtı kan akışını engeller ve bir bölgede kan birikmesine neden olur. Sebepleri;

Kırık kemikler,

Doğum kontrolü gibi bazı ilaçlar,

Yaralanma,

Obezite

Hareketsizlik,

Gebelik,

Merkezi kateter,

Pıhtılaşma bozukluğu,

Sigara içmek,

Şeker hastalığı,

Yüksek tansiyon,

Yüksek kolestorol,

Ameliyat olabilir.

Hiperemi Teşhisi ve Tedavisi Nedir?

Doktorunuz belirtilerinizi not ederek kişisel ve tıbbi geçmişinizi alacaktır. Ayrıca fiziksel bir muayene yapabilir ve kalp atış hızınız, kan basıncınız, oksijen seviyeleriniz ve sıcaklığınız gibi hayati belirtilerinizi alabilir. Hiperemi tipine bağlı olarak, doktorunuz testler yapabilir. Aktif hiperemi, genellikle vücut aktiviteye tepki verirken ortaya çıkan doğal bir tepkidir. Bu genellikle semptomlarla teşhis edilebilir ve testlere ihtiyaç duyulmaz. Pasif hiperemi tedavisi, yaşam tarzı faktörlerini, ilaçları ve aşağıdakileri içeren tıbbi cihazları içerebilir. Özellikle;

Sağlıklı beslenme,

Düzenli egzersiz,

Kilo kaybı,

Sigara bırakma,

Kan incelticiler,

Beta blokerleri,

Statinler,

Stent takılabilir.