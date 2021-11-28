Hiperemezis Gravidarum nedir, ne zaman olur? Gebelikte Hiperemezis Gravidaruma neden olan hormon hangisidir?

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Gebelik rahatsızlığı olan Hiperemezis gravidarum hastalığı, kadınların % 1’ini etkiler. Genellikle hastaların çok zayıflamasına neden olur.

Hiperemezis Gravidarum Nedir?

Hiperemezis gravidarum, ciddi bir şekilde mide bulantısı, kusma, fazla miktarda kilo kaybı ve elektrolit bozukluğu şeklinde de ortaya çıkan bir durumdur. Hafif seyreden vakalarda diyet, dinlenme değişiklikleri ve antasitler ile bu hastalık rahatlıkla tedavi edilebilir. Daha ciddi vakalar görülen kişilerin ise, genellikle hastanede kalması gerekir. Bu sayede anne intravenöz yoldan beslenme ve sıvı alabilir. Bu sorunu çözmek için önce sağlık uzmanına danışmak ve onun önerisi ile ilaç kullanmak gerekir. Bu hastalığın görüldüğü gebelerde günde üçten fazla kontrol edilemeyen kusma şikayeti görülür. Bu da vücutta sıvının azalmasına neden olur.

Hiperemezis Gravidarum Ne Zaman Olur?

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Ciddi mide bulantısının hormon seviyelerinde yarattığı artıştan kaynaklandığı düşünülüyor. Ama mutlak nedeni kesin olarak bilinmiyor. HG semptomları ise, genellikle hamileliğin 4-6 haftasında görülür. Aynı zamanda 9-13 hafta arasında da zirve yapabilir. Kadınların çoğu, 14-20. Haftalar arasında biraz daha rahatlama yaşar. Ama hamile kadınların % 20’sinde hamileliğinin geri kalan kısmında da hiperemez için bakım gerekebilir. Genellikle bu durum, hamileliğin 4–8 haftalarında başlar. Gebeliğin 16-18 haftalarına kadar da devam eder.

Gebelikte Hiperemezis Gravidaruma Neden Olan Hormon Hangisidir?

Hiperemezis gravidarumun kesin olarak neden kaynaklandığı bilinmiyor. Hiperemezis gravidarumun hastalığına neden olan hormon gebelik hormonudur. Aynı zamanda bu hastalığın asıl nedeni ile ilgili ortaya koyulan diğer teoriler arasında ise, B vitamini eksikliği, hipertiroidizm, mideyi etkileyen kasların elektriksel özelliklerinde görülen anormallikleri de yer alır. Bunun sonucunda ortaya çıkan gastroözofageal reflü (gastrik ritmiler), Helicobacter Pylori enfeksiyonları, karbonhidrat metabolizmasındaki bozukluklar ve psikolojik faktörler de hastalığı tetikliyor.

Hiperemezis gravidarum, çoklu gebeliklerde (ikiz ya da daha çok) ve migreni olan kadınlarda daha yaygın bir şekilde görülür. Ailesinde hiperemezis gravidarum öyküsü bulunan ya da daha önceki hamilelikte bu sorunu yaşayan kadınların gelecekte yaşayacakları hamileliklerde de bu hastalığa sahip olma olasılığı daha yüksektir.

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Hiperemezis Gravidarum Belirtileri Nelerdir?

Şiddetli mide bulantısı ve kusma

Gebelik öncesinde kilonun % 5 ya da daha fazlasını kaybetmek

İdrarda azalma

Yiyeceklerden tiksinme

Baş ağrısı

Bayılma

Düşük kan basıncı

Sarılık

Hızlı kalp hızı

Dehidrasyon

Cilt elastikiyeti kaybı

Depresyon ve anksiyete

Hiperemezis Gravidarum Tedavisi

Hyperemesis gravidarum’u engellenecek için uygulanabilecek herhangi bir yol yoktur. Bazı durumlarda, hiperemezis gravidarum hastalığı çok şiddetli olabilir. Bu gibi durumlarda ise, hastanede yatış gerekebilir. Hastane tedavisinde ise İntravenöz sıvılar (IV): Hidrasyon, vitaminler, elektrolitler ve besin maddelerini geri yüklemek için şunlar yapılabilir:

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Tüple besleme: Nazogastrik aracılığı ile burun ve mideden geçen bir tüp ile besinleri vücuda geri yükler. Perkütan endoskopik gastrostomi ise, besinleri mideden ve karın içinden geçen bir tüp aracılığı ile geri yükler. Bunun için bir cerrahi işlem yapılması gerekir.

Evde tedavi yöntemleri: Yatak istirahati verilebilir. Bu ise hastaya rahatlık sağlayabilir. Ama çok fazla yatak istirahati yapılması sonucunda kas ve kilo kaybının etkileri olabileceği için dikkatli olmak gerekir.

Akupunktur: Mide bulantısını azaltmak ve hastayı rahatlatmak için baskı noktalarına uygulanır.

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Doktor, kusmayı azaltacak bazı ilaçlar verebilir.

Hipnoz