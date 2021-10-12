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Hiperaktif ne demek, ne anlama geliyor? Hiperaktif kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Hiperaktif
Hiperaktif ne demek, ne anlama geliyor Hiperaktif kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Yabancı kökenli bir kelime olan hiperaktif kelimesi günlük hayatta sıklıkla duyulan ve özellikle çok hareketli çocuklar için kullanılan bir kelime olmaktadır. Hiper yüksek veya üst seviyede anlamında kullanılarak aktif ise hareketli ve yerinde durmayan anlamında iki kelimenin birleşmesiyle hiperaktif kelimesi ortaya çıkmaktadır. Hiperaktif ne demek ve ne anlama gelmektedir? Hiperaktif kelimesinin anlamı nedir ve Türk Dil kurumuna göre hiperaktif kelimesinin sözlük anlamı nedir tüm bilgileri sizler için hazırladık.

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Hiperaktif genellikle çocuklarda görülen dikkat eksikliği ile beraber ortaya çıkabilen bir durumdur.

 

HİPERAKTİF NE DEMEKTİR? HİPERAKTİF NE ANLAMA GELİR?

Hiperaktif kelimesi aşırı hareketli ve yerinde duramayan anlamına gelen ve aşırı hareketli olan kişileri tanımlamak için de kullanılan bir kelimedir. Hiperaktif denildiği zaman sürekli hareket halinde olan ve bu hareketliliği normal olarak yaşayan kişiler anlaşılmaktadır.

 

HİPERAKTİF KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Hiperaktif kelimesi hiper ve aktif kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Hiper hızlı ve yüksek anlamına gelmektedir. Aktif kelimesi de faal ve faaliyette olan anlamı taşımaktadır. İki kelime bir araya geldiğinde ise hareketli yerinde durmayan anlamına gelmektedir.

 

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE HİPERAKTİF KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil kurumuna göre hiperaktif kelimesinin sözlük anlamı aşırı hareketli ve yerinde duramayan olarak kabul edilmektedir. Hiperaktivite ise aşırı hareketlilik durumunun belirgin olarak kabul edildiği anlamına gelmektedir.

 

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