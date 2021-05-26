Hinterland Nedir? Limanlar Açısından Hinterland'ın Önemi Nedir?

Hinterland alanları dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de bulunur. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında fazlaca yer alan yapılardır. Hem ticari açıdan hem de limanların beslenmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Siz öğrencilerin mutlaka coğrafi açıdan bilmesi gereken konular arasında gelir.

Hinterland Nedir?

Hinterland bir iç sahil olarak ifade edilebilir. Deniz ya da Okyanus ile beraber bunları açılan nehir kanallarının ard kısmıdır. Örneğin Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında dar hinterland yapıları bulunur. Hem ticari açıdan hem de kullanımı noktasında oldukça önemli yerler olarak ifade edilebilir. Bu yapıların Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında olmasının sebebi ise, dağların kıyıya paralel olmasıdır. Böylece coğrafi açıdan kıyı kesiminde oluşmuş hinterland, limanların daha etkin biçimde kullanılmasına imkan verir.

Limanlar Açısından Hinterland'ın Önemi Nedir?

Özellikle söz konusu hinterland olduğu zaman limanlar birçok farklı avantaj sağlar. Bu avantajların başında şüphesiz ekonomik unsurlar söz konusudur. Limanların düzenli olarak ve 24 saat boyunca beslendiği yerler olarak ifade etmek mümkün. Böylece yapılacak İthalat ve ihracat çok daha güvenli, hızlı ve etkin biçimde yapılabiliyor. Yani ekonomik açıdan limanların beslendiği bir alan olduğunu dile getirmek gerekir.

Hinterlant çeşitleri aynı zamanda ulaşım amacı ile de büyük öneme sahiptir. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan, çok yönlü ve kolay bir biçimde taşımacılık olanağı tanır. Özellikle Türkiye'de Akdeniz ve Karadeniz kıyıları üzerinden, düzenli olarak taşımacılık imkanı verdiği söylenebilir.

En geniş hinterlanda sahip alan ise Türkiye'de İzmir limanıdır. Bunun nedeni ise coğrafi açıdan Ege Bölgesi'nin dağlar üzerinden geniş bir alan yaratmasıdır. Böylece iç bölgelerden çeşitli İthalat ya da ihracat imkanı, hinterland üzerinden İzmir Limanı ile çok daha kolay şekilde yapılabiliyor. Limanlar hinterland bölgelerinden sürekli olarak beslenir. Devamlı aktif olması ile beraber hem ekonomik hem de ulaşım noktasında büyük bir öneme sahip alanlardır.