Hint medeniyeti nerede, hangi kıtada kurulmuştur? Hint uygarlığı özellikleri nelerdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı Halil Akbunar Sus işareti yaptı ve...Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı! Halil Akbunar 'Sus' işareti yaptı ve...#Beşiktaş
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptıBeşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptı!#Beşiktaş
Bakan Koca İkinci doz oranları düşük diyerek uyardı... İlleri tek tek saydıBakan Koca 'İkinci doz oranları düşük' diyerek uyardı... İlleri tek tek saydı#Koronavirüs
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
Bilim Kurulu üyesi İlhandan TMT tepkisi: Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değilBilim Kurulu üyesi İlhan'dan TMT tepkisi: 'Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değil'#Mustafa Necmi İlhan
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker Nineyi kaybettik3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker Nine'yi kaybettik#Şeker Aslan
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak #Altın
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Hint medeniyeti nerede, hangi kıtada kurulmuştur? Hint uygarlığı özellikleri nelerdir?

#Hint Medeniyeti Nerede Hangi Kıtada Kurulmuştur?#Asya#Özellikleri
Hint medeniyeti nerede, hangi kıtada kurulmuştur Hint uygarlığı özellikleri nelerdir

Hint medeniyeti en eski medeniyetlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Hint medeniyeti tarih sahnesinde büyük öneme sahip durumda olan uygarlıklar arasında kendisine yer bulmaktadır. Hint medeniyeti nerede, hangi kıtada kurulmuştur? Hin uygarlığı özellikleri nelerdir hakkında tüm detayları ile sizler için derledik.

 

Haberin Devamı

Hint medeniyetleri konusu bir hayli fazla sayıdaki insanın dikkatini çekmektedir. Bu sebeple oldukça fazla sayıdaki insan genellikle internet üzerinden Hint medeniyeti konusunu ciddi bir şekilde araştırmaya yönelmektedir. Bu bakımdan hakkında bilgi verilmesi gerekliliği söz konusu olan medeniyetler arasında yerini almaktadır.

Hint Medeniyeti Nerede, Hangi Kıtada Kurulmuştur?

Tarihte oldukça önemli bir yeri bulunmakta olan Hint medeniyeti, çok fazla insanın araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bunun sebebi bu medeniyetin geçmişten günümüze oldukça büyük bir önem sahip olmasıdır. Bu bakımdan Hint medeniyeti konusuyla ilgili olarak insanların en fazla merak ettiği konu başlıklarından bir tanesi Hint medeniyeti nerede, hangi kıtada kurulmuştur sorusunun yanıtı olmaktadır. Bu sorunun yanıtı bu bakımdan büyük bir önem barındırmaktadır:

Haberin Devamı

Hint medeniyeti ilk olarak Asya Kıtasında kurulmuş olan bir medeniyet olma özelliği taşımaktadır. Hindistan Asya Kıtası’nın güneyinde, Hint Okyanusu’na doğru uzanan büyük bir yarımada olma özelliği barındırmaktadır.

Hindistan, Asya Kıtasının güneyinde, Hint Okyanusu’na doğru uzanmakta olan son derece büyük bir yarımada olarak karşımıza çıkmaktadır. MÖ 4000’li tarihlerde Hindistan’da ilk uygarlık kurulmuş olup bu uygarlık İndus Nehri boyunca kurulmuştur. Doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin olan Hindistan, tarih boyunca bu özelliği sebebiyle pek çok sayıdaki kavmin istilasına uğramak durumunda kalmıştır.

Bunlardan bir tanesi Ariler olmaktadır. Ariler, MÖ 1500'lü yıllarda Orta Asya’dan Hindistan’a gelmişler; sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerini bu bölgeye taşımışlar fakat burada merkezi bir otorite sağlayama olanağına sahip olamamışlardır.

Bundan dolayı Hindistan “racalık” adı verilmekte olan küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.

Ariler'in Hindistan’a gelmeleri ile beraber “kast sistemi“ni bu bölgeye taşımışlardır. Kast, meslekleri babadan oğula geçmekte olan ve aynı geleneklere bağlı durumda bulunan çeşitli sosyal sınıflardan meydana gelen bir sistem olma özelliği taşımaktadır.

Haberin Devamı

Kast sisteminin dışında kalanlar da paryaları oluşturmuşlardır. Hindistan’la alakalı olarak ilk bilgiler “Veda” adı verilmekte olan dini içerikli metinlerde geçmiştir. Ariler bölgeye geldikleri zaman vedaları geliştirmiş ve Hinduizme hayat veren Brahmanizmin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Farklı toplulukların Brahmanizm dinine girememesi sebebiyle bu din Hindistan’da fazla yayılım gösterememişlerdir.

Hint Uygarlığı Özellikleri Nelerdir?

Tarihte varlık göstermiş olan her uygarlığın kendisine özgü bazı öne çıkan özelliklerinin varlığı söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda tarihte varlık göstermiş olan önemli uygarlıklardan biri olan Hint uygarlığı da bazı dikkat çekici özellikler barındırmıştır. Bu özellikleri şu şekilde maddelendirmek mümkündür:

Haberin Devamı

- Hint uygarlığı İndus ve Gana ırmakları çevresinde kurulmuş olan bir medeniyettir.

- Hint uygarlığı toplumunu sosyal sınıflara ayırarak Kast sistemini oluşturmuştur.

- Hint uygarlığında Kast sistemi sınıfının dışında kalan insanlar olmuştur.

- Hint uygarlığında Parya adı verilen bir grup daha bulunmaktaydı ve Paryalar kast sınıflarından atılanların oluşturmuş olduğu bir gruptur.

- Hint uygarlığında Parya adı verilen sınıftan insanların hiçbir hakkı bulunmuyordu.

- Kast sisteminde tabakalar arası geçiş bulunmamakta idi. bunun sonucu olarak da Hint toplumunda ortak bir kültür ve ortak bir ülkü oluşması önemli ölçüde engellenmekteydi. Dolayısıyla Hint uygarlığında millet olgusu da oluşmamıştır.

Haberin Devamı

- Kast sistemi GAZNELİ MAHMUT’un İslam dinini Hindistan’da yaymaya başlaması ile birlikte ortadan kalkmaya başlamıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hint Medeniyeti Nerede Hangi Kıtada Kurulmuştur?#Asya#Özellikleri

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT