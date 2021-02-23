Hint Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Hintçe Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Hint alfabesi Hindistan’ın ve kullanmakta olduğu alfabenin adıdır. Devanagari alfabesinin kullanıldığı Hindistan’da konuşma dili Hint-Avrupa kökenine dayanır. Dolayısıyla alfabe de bu aileden gelen yazım kurallarını barındırır. Hint dilinin kökenini oluşturan Sanskritçe, alfabenin genel yazım tarzınız da etkilemiştir.

Hint Alfabesi Nedir?

Hint alfabesi Hindistan’ın yazım hayatında kullandığı Devanagari alfabesidir. Bu alfabede Arapça ve Farsça’nın da etkileri gözlemlenir. Günlük hayatta yazışmalar ve konuşmaların metine dökülmüş halinde devanagari alfabesinden yararlanılır. Hindistan ve Nepal’de kullanılır.

Hint Alfabesi Kaç Harf?

Hint alfabesi, diğer bir adıyla da “Tanrıların Şehri” olarak bilinen bu alfabe, 53 harften meydana gelir. Nagari olarak da anılan bu alfabede 33 sessiz, 13 sesi, 2 çarpmalı harf bulunur. İngilizce, Arapça, Farsça kökenli 5 harf de bulunmaktadır.

Hint Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Hint alfabesinde küçük veya büyük harf anlamında bir ayrım yapılmaz. Harflerin yazımı soldan sağa şeklindedir. Alfabenin genel özelliklerine bakıldığında altı noktalı olarak kullanılan ra, za, fa, rha gibi seslerin dikkat çektiği görülür. Yaygın olarak kullanılması X. Ve XI. Y yüzyıl aralıklarına denk düşmektedir. Palmiye yapraklarına yazılmış olan alfabe zamanla yaygın olarak kullanılmış ve günümüz halini almıştır. Kelimeleri oluşturma sürecinde okunuşların vurgulanmasını gerekli kılan bir dil olması anlam güçlüğüne neden olsa da konuşma dilinde akıcı bir alfabe olduğu söylenebilir.

Birleşik sessiz harflerin az olduğu alfabede bazı harfler vurgulanarak okunur. Sesler uzun olarak kullanılabilir. Nepal Bhasa, Nepali, Hintçe, Sanskrit ve Marathi gibi diller devanagari alfabesine göre yazılır. O, Ö gibi harfler kullanılmaz. Bu nedenle ünlü harf konusunda pek zengin olmadığı söylenebilir. Noktalama işaretleri bulunmaz. Bazı harfler bir sonra gelecek olan harfle birleştirilmez. Kullanılacak harfler işaretlerle tanımlanır.

Hintçe Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu ve Sırası

Hint alfabesinde yer alan harflerin yazım, okunuş ve sırası şu şekildedir;

अ-A आ-A,okunuşu şapkalı â şeklinde, uzatarak okunur.

ए-E. ऐ-Ei,okunuşu e

ओ-O. औ-Au,okunuşu ov şeklindedir.

ऑ-O şeklindedir fakat yuvarlayarak ouvv şeklinde okunur.

इ-i. ई- ī çift i varmış gibi okunur.

उ-U. ऊ-ū uzatarak okunur.

ब-B. ह-H

गG. द-D

ड़-D olarak yazılır ve r şeklinde okunur.

प-P. ज-J c şeklinde okunur.

र-R. क-K

त-T. च-C olarak yazılır ancak ç diye okunur.

ट-T ile ç sesi arasıdır. Bu harfi okurken dili kıvırmak ve üst dişlerin arasın vurgu yaparak söylemek gerekir.

म-M. न-N

व-V. ल-L

स-S. य-Yफ-F.

भ-Bh şeklinde yazılır ve p sesi gibi sert bir şekilde “b” olarak okunur.

ण-Farklı bir N harfidir

घ-Gh diye yazılmasına rağmen sert g olarak okunur.

थ-Th. झ-Jh okunuşu çh şeklindedir.

ढ-Dh diye olarak yazılır ve rh şeklinde okunur.

ख-Kh, bh gibi sert k olarak okunur.

छ-Chh, dh gibi bu harf de çh şeklinde okunur.

ष-Shh,şh şeklinde okunur.

श-Sh,ş diye okunur.

ध-Dh, d harfine vurgu yaparak sert şekilde okunur.